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Жителям города Тамбова рассказали, с чем связан рост стоимости за услуги ЖКХ
Сегодня, 07:20
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После массового недовольства жителей города Тамбова январскими платежками за услуги ЖКХ прошла пресс-конференция в администрации города по данному вопросу. В частности повлияло на рост платы за тепло в январе 2019 года - увеличение объема потребленного ресурса за счет январских морозов, рост тарифов и в январскую платежку были включены не только оговоренные законом 30 календарных дней, но и дополнительные «выпавшие» дни декабря.
Кроме того, отмечает рост по строке вывоз твердо-коммунальных отходов, вместо жилищной услуги «вывоз ТБО» и переход на начисление по количеству зарегистрированных людей. Если у горожан есть вопросы по начислениям за услуги ЖКХ, то они могут позвонить по горячей линии - 79-13-31
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