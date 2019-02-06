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Круглый стол по теме - борьба с криминалом во власти, на примере, дорожного строительства
Сегодня, 07:33
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ИА «Тамбов-информ» планирует принять участие в круглом столе по теме: «Борьба с криминальными элементами во власти, на примере, дорожного строительства». В качестве экспертов выступят представители предпринимательского сообщества, юристы, политики и другие актуальные спикеры.
Непосредственно будет рассмотрена ситуация вокруг сомнительных действий в отношении ныне руководителя «ГУП РК Крымавтодор» Кривенко Д.А., который был руководителем коммерческих фирм. Дорожные фирмы господина Кривенко занимались ремонтом дорог, в том числе в Тамбовской области.
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