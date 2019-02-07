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В Тамбовской области депутат подвергся нападению
Сегодня, 07:26
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На этой неделе депутат Покрово-Васильевского сельсовета Пичаевского района Тамбовской области от КПРФ Василий Беляев подвергся нападению местного предпринимателя, - сообщают федеральные издания.
По словам Василия Беляева причиной конфликта стала его депутатская деятельность, в частности обращение в органы государственной власти по вопросу проверки полноты уплаты налогов предпринимателем из Тамбовской области. Беляев получил серьёзную травму головы, что в итоге закончилось операцией в областной больнице 7 февраля. Поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы.
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