Регистрация Войти
Вход на сайт
Победители и влюбленные не болеют.
Юлий Цезарь
Выбор редакции
 
 

Строительная отрасль рухнула почти на 20%

Платежки тамбовчан разоряют людей

ООО «СК Жупиков» - не благотворительная организация

Об «эффективных» менеджерах и борьбе с криминалом во власти

На 13,6% зарегистрирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В Тамбове подорожает проезд в общественном транспорте

«Наш класс. История в 14 уроках»

Депутат-единоросс снес здание на чужом земельном участке

В Тамбове задержали высокопоставленного чиновника

Главе Никифоровского района придется уволить свою жену

В Тамбовской области произошла крупная коммунальная авария

В детской областной больнице ежегодно спасают более 300 малышей

» » В Тамбовской области депутат подвергся нападению

В Тамбовской области депутат подвергся нападению

Сегодня, 07:26
Комментариев: 0
Версия для печати
На этой неделе депутат Покрово-Васильевского сельсовета Пичаевского района Тамбовской области от КПРФ Василий Беляев подвергся нападению местного предпринимателя, - сообщают федеральные издания.

По словам Василия Беляева причиной конфликта стала его депутатская деятельность, в частности обращение в органы государственной власти по вопросу проверки полноты уплаты налогов предпринимателем из Тамбовской области. Беляев получил серьёзную травму головы, что в итоге закончилось операцией в областной больнице 7 февраля. Поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В сельсоветах Тамбовского района началась меняться власть

В Тамбове вандалы начали рушить объект культурного наследия

Глава Сампурского района "зажал" целевые деньги

Налоговая просвещает население

Органы внутренних дел лишены внепроцессуальных прав по проведению проверок ...

Даже для благих целей нельзя нарушать закон

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Тамбовская гордума купит иномарку за несколько миллионов рублей

Сегодня, 08:17
0
Тамбовская городская Дума планирует закупить за счет бюджета города Тамбова легковой автомобиль Toyota Camry стоимостью 2 млн. рублей.

Тамбовская область в числе регионов с высокой протестной активностью

Сегодня, 07:49
0
Институт региональной экспертизы относит Тамбовскую область к числу регионов с высокой протестной активностью. Тамбовская область в соответствующем рейтинге занимает 7-е место в «красной зоне».

Строительная отрасль рухнула почти на 20%

Сегодня, 07:37
0
В 2018 году предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности действующих на территории Тамбовской области выполнено работ по виду экономической деятельности «Строительство», на 29,2 млрд. рублей, что меньше 2017 г. на 18,8% (в сопоставимых ценах), - сообщает Тамбовстат.

В Тамбовской области депутат подвергся нападению

Сегодня, 07:26
0
На этой неделе депутат Покрово-Васильевского сельсовета Пичаевского района Тамбовской области от КПРФ Василий Беляев подвергся нападению местного предпринимателя, - сообщают федеральные издания.

Известны шесть участников фестиваля «Чернозём-2019»

Вчера, 20:24
0
Новым участником фестиваля «Чернозём-2019» стала группа Анимация. Ранее стало известно, что в Тамбове выступят группы Louna, Алиса, Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов, Княzz. Список ещё будет пополняться.

В Тамбове всё готово к «Лыжне России-2019»

Вчера, 18:55
0
В Тамбове в связи с «Лыжней России» введут ограничения дорожного движения по улице Набережной, на участке от улицы Сергеева-Ценского до улицы Тельмана.

Несколько человек пострадали в ДТП в Тамбове

Вчера, 10:40
0
В Тамбове 7 февраля на улице Интернациональной водитель «Лады Гранты» при развороте на зеленый сигнал светофора столкнулся с автомобилем «ВАЗ-211140», который двигался во встречном направлении.

Саратовский верблюд вытянул из снега "Ниву"

Вчера, 10:02
0
В Саратове продолжаются снегопады и автовладельцы не могут проехать по сугробам. 7 февраля на YouTube появилось видео автор которого показывает как верблюд вытягивает застрявшею в снегу "Ниву".

Пенсионера задушили ради 3,5 миллионов рублей

Вчера, 09:30
0
В Тамбове перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении и жестоком убийстве 61-летнего пенсионера.

Круглый стол по теме - борьба с криминалом во власти, на примере, дорожного строительства

Вчера, 07:33
0
ИА «Тамбов-информ» планирует принять участие в круглом столе по теме: «Борьба с криминальными элементами во власти, на примере, дорожного строительства».

Жителям города Тамбова рассказали, с чем связан рост стоимости за услуги ЖКХ

Вчера, 07:20
0
После массового недовольства жителей города Тамбова январскими платежками за услуги ЖКХ прошла пресс-конференция в администрации города по данному вопросу.

В Рассказово пройдет собрание по вопросу закрытия корпуса школы

Вчера, 07:13
0
На следующей неделе 12 февраля в 16 ч в здании ККЗ «Смена» организуется общешкольное родительское собрание корпуса 3 школы № 3 города Рассказово по вопросу возможного закрытия корпуса школы.

Обвиняемый накинул на шею пенсионера веревку, а второй его держал

Вчера, 06:58
0
В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении двух жителей города Тамбова, которых обвиняют в разбойном нападении и убийстве пенсионера.

"Тойота Камри" спасла от гибели двух молодых людей

7 февраля 2019
0
В Тамбовской области 6 февраля в результате столкновения "Тойоты Камри" с "Газелью" травмы получили водитель "Тойоты" и девушка 1999 года рождения.

До 70 процентов мужчин умирают из-за алкоголя

7 февраля 2019
0
Причиной 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России является алкоголь, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Сатинские теплосети» не надлежащим образом занимаются отловом животных

7 февраля 2019
0
В прокуратуру поступило обращение жителя Токаревского района по вопросу ненадлежащего исполнения местной администрации требований законодательства об отлове безнадзорных животных.

Александра Никитина огорчили высокие платежки за услуги ЖКХ

7 февраля 2019
0
По сравнению с декабрем, январские платежки за жилищно-коммунальные услуги серьезно выросли.

Платежки тамбовчан разоряют людей

7 февраля 2019
0
В Тамбове плата с одного человека за вывоз мусора в индивидуальном жилом доме выросла до 133,47 рубля с человека. В январе семья из трех человек заплатит за вывоз мусора 400 рублей, в декабре плата за вывоз мусора составляла 278 рублей.

В Тамбове загорелось два дома

7 февраля 2019
0
На улице Синёва в городе Тамбове вчера загорелось два частных дома.

Дмитрий Киселев говорит, что рост цен не драматичен

6 февраля 2019
0
"Журналист" телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселев в интервью блоггеру Юрию Дудю заявил, что рост цен не драматичен для подавляющего большинства населения России.

LADA Granta обновила рекорд продаж

6 февраля 2019
0
По итогам января новая LADA Granta с объемом реализации 7630 автомобилей (+44%) стала самой продаваемой моделью в России.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги