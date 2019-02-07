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Тамбовская область в числе регионов с высокой протестной активностью
Сегодня, 07:49
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Институт региональной экспертизы относит Тамбовскую область к числу регионов с высокой протестной активностью. Тамбовская область в соответствующем рейтинге занимает 7-е место в «красной зоне».
«Особенно высокий уровень общественной напряжённости «мусорная проблема» создавала в Архангельской и Тамбовской областях, в Приморском крае», - считают эксперты. В качестве других актуальных тем исследователи выделяют: передачу Курильских островов Японии, пенсионная реформа, забастовка водителей большегрузов, перевозящих зерно и другие.
«Общегражданский митинг в рабочем поселке Дмитриевка стал одним из самых массовых в череде протестных мероприятий в Тамбовской области. Вообще прошлый год был достаточно активным, чего стоят многотысячные протестные акции против пенсионной аферы. Проблема объединила жителей рабочего поселка, вне зависимости от политических взглядов, одновременно показала неготовность местной администрации вести прямой диалог с населением, оперативно решать возникающие вопросы», - отмечает в своем интервью znak.city политолог Артем Александров.
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