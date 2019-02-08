К 30-летию вывода советских войск из Афганистана 0 В преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана, мы расскажем о деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которое проводит огромную социальную работу. Оказывает материальную помощь

В «Лыжне России» в Тамбове приняло участие 6 тысяч человек 0 В парке Дружбы в Тамбове прошла традиционная «Лыжня России». В этот раз в соревнованиях приняло участие рекордное количество человек – 6 тысяч.

Отправленный в отставку Александр Щербаков пошел на повышение 0 Исполняющим обязанности начальника управления государственного строительного надзора Тамбовской области назначен - Александр Щербаков, который ранее был вынужден уйти в отставку с поста руководителя муниципального образования после массовых акций протеста в Никифоровском районе.

Котовск провалился по объемам строительства 0 По итогам 2018 года в Котовске на 49,5% допущено сокращение ввода жилья. Это худший показатель строительной деятельности среди всех муниципалитетов Тамбовской области. Сравнимый показатель в Гавриловском районе (минус 41,9%).

На медицину Липецкой области направят 9,6 млрд. рублей 0 На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Липецкой области в 2019-2024 годах направят 9,6 млрд. рублей, сообщил врио губернатора Игорь Артамонов.

Тамбовская гордума купит иномарку за несколько миллионов рублей 0 Тамбовская городская Дума планирует закупить за счет бюджета города Тамбова легковой автомобиль Toyota Camry стоимостью 2 млн. рублей.

Тамбовская область в числе регионов с высокой протестной активностью 0 Институт региональной экспертизы относит Тамбовскую область к числу регионов с высокой протестной активностью. Тамбовская область в соответствующем рейтинге занимает 7-е место в «красной зоне».

Строительная отрасль рухнула почти на 20% 0 В 2018 году предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности действующих на территории Тамбовской области выполнено работ по виду экономической деятельности «Строительство», на 29,2 млрд. рублей, что меньше 2017 г. на 18,8% (в сопоставимых ценах), - сообщает Тамбовстат.

В Тамбовской области депутат подвергся нападению 0 На этой неделе депутат Покрово-Васильевского сельсовета Пичаевского района Тамбовской области от КПРФ Василий Беляев подвергся нападению местного предпринимателя, - сообщают федеральные издания.

Известны шесть участников фестиваля «Чернозём-2019» 0 Новым участником фестиваля «Чернозём-2019» стала группа Анимация. Ранее стало известно, что в Тамбове выступят группы Louna, Алиса, Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов, Княzz. Список ещё будет пополняться.

В Тамбове всё готово к «Лыжне России-2019» 0 В Тамбове в связи с «Лыжней России» введут ограничения дорожного движения по улице Набережной, на участке от улицы Сергеева-Ценского до улицы Тельмана.

Несколько человек пострадали в ДТП в Тамбове 0 В Тамбове 7 февраля на улице Интернациональной водитель «Лады Гранты» при развороте на зеленый сигнал светофора столкнулся с автомобилем «ВАЗ-211140», который двигался во встречном направлении.

Саратовский верблюд вытянул из снега "Ниву" 0 В Саратове продолжаются снегопады и автовладельцы не могут проехать по сугробам. 7 февраля на YouTube появилось видео автор которого показывает как верблюд вытягивает застрявшею в снегу "Ниву".

Пенсионера задушили ради 3,5 миллионов рублей 0 В Тамбове перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении и жестоком убийстве 61-летнего пенсионера.

Жителям города Тамбова рассказали, с чем связан рост стоимости за услуги ЖКХ 0 После массового недовольства жителей города Тамбова январскими платежками за услуги ЖКХ прошла пресс-конференция в администрации города по данному вопросу.

В Рассказово пройдет собрание по вопросу закрытия корпуса школы 0 На следующей неделе 12 февраля в 16 ч в здании ККЗ «Смена» организуется общешкольное родительское собрание корпуса 3 школы № 3 города Рассказово по вопросу возможного закрытия корпуса школы.

Обвиняемый накинул на шею пенсионера веревку, а второй его держал 0 В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении двух жителей города Тамбова, которых обвиняют в разбойном нападении и убийстве пенсионера.

"Тойота Камри" спасла от гибели двух молодых людей 0 В Тамбовской области 6 февраля в результате столкновения "Тойоты Камри" с "Газелью" травмы получили водитель "Тойоты" и девушка 1999 года рождения.

До 70 процентов мужчин умирают из-за алкоголя 0 Причиной 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России является алкоголь, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.