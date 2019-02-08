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В «Лыжне России» в Тамбове приняло участие 6 тысяч человек

Сегодня, 07:50
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В «Лыжне России» в Тамбове приняло участие 6 тысяч человек В парке Дружбы в Тамбове прошла традиционная «Лыжня России». В этот раз в соревнованиях приняло участие рекордное количество человек – 6 тысяч. Участники соревнований выступали в 16 категориях, в том числе прошел и VIP-забег – для чиновников и руководителей высоких рангов. Их дистанция составила символичные 2019 метров. Почему слуги народа отделяются от народа на спортивном соревновании не понятно.

В этом году в Тамбовской области «Лыжня России» проходила уже в пятнадцатый раз, и стала самыми массовыми зимними соревнованиями за последние годы.

Фото – онлайнтамбов
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