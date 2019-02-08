|
|
В «Лыжне России» в Тамбове приняло участие 6 тысяч человек
В парке Дружбы в Тамбове прошла традиционная «Лыжня России». В этот раз в соревнованиях приняло участие рекордное количество человек – 6 тысяч. Участники соревнований выступали в 16 категориях, в том числе прошел и VIP-забег – для чиновников и руководителей высоких рангов. Их дистанция составила символичные 2019 метров. Почему слуги народа отделяются от народа на спортивном соревновании не понятно.
В этом году в Тамбовской области «Лыжня России» проходила уже в пятнадцатый раз, и стала самыми массовыми зимними соревнованиями за последние годы.
Фото – онлайнтамбов
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана, мы расскажем о деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которое проводит огромную социальную работу. Оказывает материальную помощь
В парке Дружбы в Тамбове прошла традиционная «Лыжня России». В этот раз в соревнованиях приняло участие рекордное количество человек – 6 тысяч.
Исполняющим обязанности начальника управления государственного строительного надзора Тамбовской области назначен - Александр Щербаков, который ранее был вынужден уйти в отставку с поста руководителя муниципального образования после массовых акций протеста в Никифоровском районе.
По итогам 2018 года в Котовске на 49,5% допущено сокращение ввода жилья. Это худший показатель строительной деятельности среди всех муниципалитетов Тамбовской области. Сравнимый показатель в Гавриловском районе (минус 41,9%).
На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Липецкой области в 2019-2024 годах направят 9,6 млрд. рублей, сообщил врио губернатора Игорь Артамонов.
Тамбовская городская Дума планирует закупить за счет бюджета города Тамбова легковой автомобиль Toyota Camry стоимостью 2 млн. рублей.
Институт региональной экспертизы относит Тамбовскую область к числу регионов с высокой протестной активностью. Тамбовская область в соответствующем рейтинге занимает 7-е место в «красной зоне».
В 2018 году предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности действующих на территории Тамбовской области выполнено работ по виду экономической деятельности «Строительство», на 29,2 млрд. рублей, что меньше 2017 г. на 18,8% (в сопоставимых ценах), - сообщает Тамбовстат.
На этой неделе депутат Покрово-Васильевского сельсовета Пичаевского района Тамбовской области от КПРФ Василий Беляев подвергся нападению местного предпринимателя, - сообщают федеральные издания.
Новым участником фестиваля «Чернозём-2019» стала группа Анимация. Ранее стало известно, что в Тамбове выступят группы Louna, Алиса, Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов, Княzz. Список ещё будет пополняться.
В Тамбове в связи с «Лыжней России» введут ограничения дорожного движения по улице Набережной, на участке от улицы Сергеева-Ценского до улицы Тельмана.
В Тамбове 7 февраля на улице Интернациональной водитель «Лады Гранты» при развороте на зеленый сигнал светофора столкнулся с автомобилем «ВАЗ-211140», который двигался во встречном направлении.
В Саратове продолжаются снегопады и автовладельцы не могут проехать по сугробам. 7 февраля на YouTube появилось видео автор которого показывает как верблюд вытягивает застрявшею в снегу "Ниву".
В Тамбове перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении и жестоком убийстве 61-летнего пенсионера.
ИА «Тамбов-информ» планирует принять участие в круглом столе по теме: «Борьба с криминальными элементами во власти, на примере, дорожного строительства».
После массового недовольства жителей города Тамбова январскими платежками за услуги ЖКХ прошла пресс-конференция в администрации города по данному вопросу.
На следующей неделе 12 февраля в 16 ч в здании ККЗ «Смена» организуется общешкольное родительское собрание корпуса 3 школы № 3 города Рассказово по вопросу возможного закрытия корпуса школы.
В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении двух жителей города Тамбова, которых обвиняют в разбойном нападении и убийстве пенсионера.
В Тамбовской области 6 февраля в результате столкновения "Тойоты Камри" с "Газелью" травмы получили водитель "Тойоты" и девушка 1999 года рождения.
Причиной 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России является алкоголь, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
В прокуратуру поступило обращение жителя Токаревского района по вопросу ненадлежащего исполнения местной администрации требований законодательства об отлове безнадзорных животных.