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К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Сегодня, 13:24
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К 30-летию вывода советских войск из АфганистанаВ преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана, мы расскажем о деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которое проводит огромную социальную работу. Оказывает материальную помощь семьям погибших воинов, инвалидам.

Проводит поздравления с днём рождения матерей погибших, инвалидов и ветеранов. К этому мероприятию очень радушно относятся матери погибших, которые с нетерпением ждут ветеранов Афганистана в гости с поздравлениями.

Организовывает поздравления с Новым годом детей и внуков ветеранов боевых действий.

Оказывает материальную помощь остронуждающимся ветеранам. Организация ходатайствует перед администрациями города Мичуринска и Мичуринского района об адресной материальной помощи.

К 30-летию вывода советских войск из АфганистанаВ сферу деятельности организации входит и военно-мемориальная работа. ММО ТО ООО «РСВА» открыла памятные доски всем погибшим воинам Мичуринска – 29 мемориальных досок. Открытие досок показывает, что ни один, кто оставил след в победе нашего народа не будет забыт. В 2018 году открыты мемориальные доски Сенину С.А., Ломакинц Д.А., Мацневу М.И., а также их портреты на стене скорби.

Скоро будет открыт Музей Боевой славы по ул. Гоголевской 88А, в г. Мичуринске. В музее будут проходить дискуссии, встречи со знаменитыми людьми, памятные даты, литературные уроки.

Приведены в порядок могилы погибших и умерших воинов-интернационалистов города Мичуринска и Мичуринского района.

Под непосредственным руководством ММО ТО ООО «РСВА» к 100-летию Пограничных войск России открыт Памятный знак.

В 2018 году выпущены 2 книги: Книга Памяти 4-ое издание и Афганистан болит в душе моей.

Постоянное пополнение информации, говорит, что организация не стоит на месте, никто не забыт и ничто не забыто.

Помимо всего перечисленного, Мичуринское местное отделение занимается организацией и проведением памятных и знаменательных дат.

Проводит ежегодное мероприятие 25 декабря – день ввода советских войск в Афганистан. Именно в этот день все собираются для того, чтобы почтить память погибших, возложить венки и цветы к мемориалу погибших в ДРА и Чечне, торжественная часть и концерт, поминальный обед. Это мероприятие собирает как школьников, так и студентов, ветеранов ДРА и Чечни. Отличившиеся в общественной жизни ветераны получают награды и медали.

Осуществляет проведение мероприятий ко дню вывода советских войск из республики Афганистан – 15 февраля. Ежегодная концертная программа с выступлениями, награждениями. Концертная программа, вручение медалей, возложение венков и цветов к мемориалу – все это давняя традиция проведения данного праздника. По приглашению организации на концерте выступали такие группы как «Голубые береты», «Контингент», «Каскад», «СССР», солист Эдуард Тарабеш и Владимир Мазур.

ММО ТО ООО «РСВА» участвует в проведении Дня Победы – 9 мая. Организация всегда активно участвует во всех городских мероприятиях. С флагами шествует в колонне на площадь Славы, своим примером прославляя подвиги погибших воинов.

Ежегодно организует праздник – День ВДВ – 2 августа. По традиции стартует автопробег до храма в селе Гавриловка, служит краткий молебен и возлагает венки к памятнику Евгению Родионову, далее автопробег к мемориалу погибших в ДРА и Чечне для возложения венков и цветов. Концертная программа на площадке перед кинотеатром «Космос», награждение десантников, выступление военно-патриотических клубов, военно-патриотические песни. Также присутствуют главы города Мичуринска и Мичуринского района.

Поздравляет 23 февраля всех ветеранов с мужским праздником. Организация всегда поздравляет всех ветеранов, всех инвалидов, всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Поистине настоящих мужчин, с настоящим мужским праздником. Возложение венков, цветов к мемориалу. 6. ММО ТО ООО «РСВА» ежегодно 25 февраля проводит встречу студентов с ветеранами боевых действий, организует концерт. С недавнего времени между организацией и Мичуринским ГАУ сложились теплые отношения. Ежегодно в актовом зале университета проходит встреча студентов с ветеранами, привлекаются представители власти и СМИ.

Организует День Пограничника – 28 мая. Уже стало традицией, что в этот день организация стартует с автопробегом до села Гавриловка в Храм Пресвятой Богородицы. Служит краткий молебен и возлагает цветы к памятнику Е. Родионова. Далее у мемориала погибших в ДРА и Чечне возлагаются венки. На торжественной части перед кинотеатром «Космос» награждаются лучшие пограничники.

Наверное самым важным направлением в своей деятельности общественная организация считает военно–патриотическую работу.
Организация поддерживает военно-патриотические клубы «Патриот», «Юный десантник», «Дружина»… Проводит уроки мужества со школьниками и молодежью. На поддержание клубов было приобретено: несколько туристических палаток, макеты стрелкового оружия, перчатки для рукопашного боя.

ММО ТО ООО «РСВА» ежегодно участвует в проведении спортивных игр. Например, в «одиночной подготовке воина – разведчика» принимает участие 98 человек, что говорит о заинтересованности молодежи в патриотическом воспитании. Также проходят соревнования по стрельбе, организуется военно-спортивный лагерь.

ММО ТО ООО «РСВА» подготовило более тысячи подростков для службы в армии РФ. Больше половины прошли службу в армии в специальных частях ВС РФ.

ММО ТО ООО «РСВА» организовало несколько поездок в Кремлевский дворец на торжественные мероприятия. Поездки, посвященные выводу советских войск из Афганистана, которые стали традицией. Более 300 школМ ьников и студентов смогли побывать в Кремлевском дворце съездов.

ММО ТО ООО «РСВА» спонсирует спортивные команды города Мичуринск. Спонсорские вложения в спортивное развитие, например в волейбольную команду, всегда были результативными. Команды одерживают победы и приносят медали в копилку заслуг города.

ММО ТО ООО «РСВА» поддерживает интернет-ресурс www.rsva-mich.ru. Интернет-ресурс каждодневно пополняется новой информацией, всегда информирует о каких-либо мероприятиях и планах их проведения. Фотоотчеты с мероприятий можно посмотреть в галерее.
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К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Сегодня, 13:24
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В преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана, мы расскажем о деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которое проводит огромную социальную работу. Оказывает материальную помощь

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