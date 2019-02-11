«Дождь» обнародовал аудиозапись предположительно с участием Александра Никитина Комментариев: 0



На записи человек с голосом, похожим на голос Александра Никитина, обращается к Владимиру Ивановичу: «Личная просьба моя, персональная. Мы защищаем дольщиков, мы защищаем граждан по вопросам оплаты труда. Я прошу… у нас есть уголовное дело одно, которое касается чести и достоинства моей личной. Оно, уголовное дело, возбуждено — прошу, согласуйте, чтоб оно было передано в суд, потому что оно стоит на контроле управления внутренней политики администрации президента».



Прокуратуру Тамбовской области возглавляет Владимир Иванович Торговченков. По информации источников «Дождя» запись была сделана на заседании коллегии по подведению итогов работы прокуратуры Тамбовской области за прошлый год, которая состоялась 8 февраля 2019 года.



Напомним, что в прошлом году редактора издания «Твердый знак» Станислава Савончика задержали в городе Мичуринске. По прибытию в Тамбов в его квартире прошел обыск. Возбуждено дело о клевете за интервью политолога Юрия Анциферова на сайте «Твердый знак» «Реальным руководителем области является Олег Иванов, а не Александр Никитин». Станислава Савовончика несколько раз вызывали на допрос, в деле фигурирует и депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, которого также вызывали на допрос. В распоряжении «Дождя» оказалась аудиозапись, на которой предположительно глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, просит прокурора «согласовать» передачу в суд уголовного дела о клевете в его адрес.На записи человек с голосом, похожим на голос Александра Никитина, обращается к Владимиру Ивановичу: «Личная просьба моя, персональная. Мы защищаем дольщиков, мы защищаем граждан по вопросам оплаты труда. Я прошу… у нас есть уголовное дело одно, которое касается чести и достоинства моей личной. Оно, уголовное дело, возбуждено — прошу, согласуйте, чтоб оно было передано в суд, потому что оно стоит на контроле управления внутренней политики администрации президента».Прокуратуру Тамбовской области возглавляет Владимир Иванович Торговченков. По информации источников «Дождя» запись была сделана на заседании коллегии по подведению итогов работы прокуратуры Тамбовской области за прошлый год, которая состоялась 8 февраля 2019 года.Напомним, что в прошлом году редактора издания «Твердый знак» Станислава Савончика задержали в городе Мичуринске. По прибытию в Тамбов в его квартире прошел обыск. Возбуждено дело о клевете за интервью политолога Юрия Анциферова на сайте «Твердый знак» «Реальным руководителем области является Олег Иванов, а не Александр Никитин». Станислава Савовончика несколько раз вызывали на допрос, в деле фигурирует и депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, которого также вызывали на допрос.



