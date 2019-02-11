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В Тамбове создали очередную префектуру
Сегодня, 07:56
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В школе №24 города Тамбова прошло собрание 108 жителей избирательного округа №7, где большинством голосов было принято решение о создание префектуры «Мичуринская». К слову в мероприятии приняло участие менее 1% от жителей префектуры. Префектом была назначена заведующая детской библиотекой им. С.Я Маршака Любовь Балабанова.
«Приглашаю всех активных жителей вступить в совет префектуры, и совместными усилиями мы будем добиваться решения конкретных проблем», - заявила Любовь Балабанова.
В тоже время, по мнению экспертов и политологов с юридической точки зрения и фактически общественные префектуры, и советы территорий это идентичные органы, отличаются лишь названием. «Развитие гражданского общества невозможно представить без вовлечения жителей в процессы самоуправления. Решение большинства вопросов повседневной жизни жителей муниципального образования лежит в плоскости деятельности органов местного самоуправления. Трансформация форм участия жителей в местном самоуправлении должна идти по пути не создания морально устаревших совещательных органов в новом обличии, а в направлении усиления территориального общественного самоуправления», - считает политолог Артем Александров.
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