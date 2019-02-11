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О реальном «росте» производства на примере Моршанска

Сегодня, 18:14
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О реальном «росте» производства на примере МоршанскаПо итогам 2018 года рост промышленного производства в Тамбовской области составил 114,4%. По этому показателю мы занимаем первое место в ЦФО, сообщают региональные власти. С точки зрения статистики, ряд крупных промышленных предприятий области, в том числе ТВРЗ, ПАО «Пигмент», ПАО «Электроприбор», нарастили объёмы производства. Однако несмотря на некоторые успехи, тотальная деградация промышленного производства продолжается, об этом говорит ситуация в городе Моршанске, где в настоящее время завод «Моршанскхиммаш» снова находится в стадии банкротства. Когда расплатятся по долгам с рабочими и куда им идти дальше - эти вопросы остаются открытыми.

От космической программы «БУРАН» до череды банкротств
История завода «Моршанскхиммаш» берёт начало в 1932 году, уже через 7 лет он начал экспортные поставки за рубеж. «Моршанскхиммаш» широко известен в России и за рубежом своей продукцией - ёмкостным, теплообменным и колонным оборудованием для нефтегазовой, химической, авиационной, атомной и космической отраслей. В советские годы завод даже участвовал в освоении космической программы «Буран». Но 90-е годы и эпоха «путинской стабильности» стали тяжёлым испытанием для завода, как и для страны в целом. Ещё в 2013 г. на предприятии работало более 600 человек, потом произошло сокращение до 300 рабочих.

Региональные власти неоднократно выкупали завод. Последние годы учредителем «Моршанскхиммаша» выступает областное государственное унитарное предприятие «Тамбовская управляющая компания». На поддержку завода выделялись сотни миллионов бюджетных средств, но ситуация вновь дошла до банкротства. Люди давно не получали зарплату.

В надежде на решение этого вопроса пишут они на сайт главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина: «Обращаются к Вам за помощью бывшие сотрудники ООО «Завод «Моршанскхиммаш», уволенные по указанию администрации Тамбовской области по сокращению штатов 12.11.2018. При увольнении не была погашена задолженность по заработной плате за период февраль-июль 2018 г., не выплачена компенсация за задержку выплаты заработной платы, компенсация за неиспользованный отпуск. По состоянию на 10.02.2019 не выплачено пособие по безработице за второй месяц… Люди брошены на произвол судьбы».

Пожалуй, это так. Выживают все, кто как умеет.

Эффективный вывод средств
Не так уж просто за короткий промежуток времени довести до ручки крупное промышленное предприятие, которое выпускает продукцию, пользующуюся спросом, - здесь не обойтись без «эффективных менеджеров». Современная история завода «Моршанскхиммаш» - это история бесконечных уголовных дел.

В 2015 г. по материалам проверки, проведённой прокуратурой Моршанска, следственным отделом МО МВД России «Моршанский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в особо крупном размере). Речь шла о нецелевом использовании 58 млн. руб., полученных для выполнения контракта Гособоронзаказа на выполнение части опытно-конструкторской работы для Министерства обороны РФ. В качестве аванса на счёт ООО «Моршанскхиммаш» был перечислен аванс в размере 58 млн. руб. Однако денежные средства были израсходованы предприятием на цели, не связанные с исполнением Гособоронзаказа.

Завод неоднократно переходил из рук в руки, но финансовое состояние от этого не улучшалось. «Завод с 85-летней историей нуждается в серьёзной модернизации производственной базы. К сожалению, инвесторы, которые приобретали его, мало внимания уделяли этому вопросу. К тому же довели ситуацию с задолженностью по налогам, коммунальным платежам, зарплате до критического уровня. Поэтому мы вынуждены расторгнуть договор с ООО «Альфа-ТЭК» и взять на себя ответственность по выводу предприятия из кризиса», - сообщил в 2017 году заместитель главы администрации области Г.И. Чулков.
Да, «деловые люди» умеют делать деньги …для себя, разберём одну из схем. Между ООО «Завод «Моршанскхиммаш» и ООО «Альфа-ТЭК», являющимся владельцем этого завода, в 2016 г. было заключено соглашение, согласно которому ООО «Альфа-ТЭК» оказывало заводу услуги по поиску партнёров, получению от них заказов. (К слову, руководящие функции и на заводе, и в компании исполняло одно и то же лицо – Р.Т. Тагиров.) Конечно, услуги по поиску заказов вознаграждались - 5-10% от суммы заказа. Вообще-то это деньги буквально из воздуха, и одним из договоров заинтересовались правоохранительные органы.

В рамках закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд ООО «Завод «Моршанскхиммаш» заключило с АО «Сибирский химический комбинат» договор на разработку рабочей конструкторской документации, изготовление и поставку боксов. ООО «Альфа-ТЭК» никакого участия в заключении данного договора не принимало, но по указанию Р.Т. Тагирова на счёт этой организации были переведены 1,4 млн. руб., хотя эти деньги могли бы пойти на погашение части задолженности по заработной плате, налогам и иным обязательным платежам.

В отношении Р.Т. Тагирова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В 2018 г. в ходе судебного разбирательства следователь выступил с ходатайством о прекращении уголовного дела и об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности в связи с тем, что тот возместил причинённый ущерб - вернул 1,4 млн. руб. Таким образом «эффективный руководитель» отделался штрафом в 100 тыс. руб. В целом за период, когда завод находился под «опекой» ООО «Альфа-ТЭК», с марта 2016 г. по июль 2017 г., «Моршанскхиммаш» дополнительно нарастил убытков на 186,3 млн. руб.

«Необходимо питаться каждый день»
Проблемы с невыплатой заработной платы на заводе «Моршанскхиммаш» в городе Моршанске существуют не первый год. Одно из резонансных уголовных дел по невыплате зарплат было возбуждено в 2016-м, тогда предприятие задолжало своим сотрудникам более 31 млн. руб. «Как дальше выживать в таких условиях, я не знаю, за коммунальные услуги платёжные квитанции приходят стабильно, а оплачивать их нечем. Организации, предоставляющие коммунальные услуги, предупреждают об отключении и передаче в суд за неуплату. Не говоря уже о том, что необходимо питаться каждый день», - пишет работник предприятия Т.А. Полякова.

Смогла ли администрация Тамбовской области оздоровить ситуацию на заводе после расторжения договора с ООО «Альфа-ТЭК» или может быть началась модернизация производства? Нет, ситуация продолжает усугубляться. В 2018 г. якобы для улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия руководство издало приказы об отмене премирования работников ООО «Завод «Моршанскхиммаш» за период 2015-2018 гг., некоторых рабочих просто уволили. Получается, что многострадальных работников завода захотели лишить ещё и уже начисленных премий - все в интересах человека труда! Прокуратура заявила о недопустимости принятия данных решений.

Что касается вопроса погашения задолженности по зарплате работникам завода, государственные чиновники отвечают на него скупым юридическим языком: «Согласно статьи 136 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае принятия арбитражным судом заявления о признании предприятия банкротом требования о выплате выходных пособий, об оплате труда, оплаты отпуска и других причитающихся работнику выплат включаются в состав второй очереди реестра требований кредиторов и подлежат выплате за счёт средств, полученных от реализации имущества, включенного в конкурсную массу» (ответ управления труда и занятости населения Тамбовской области). Банкротство завода - это длительный процесс. Когда же произойдёт выплата долга по зарплатам, не вполне понятно.

В стадии банкротства находится и ОАО «Моршанская табачная фабрика». Лишь Федеральной налоговой службе фабрика задолжала более 1,9 млрд. руб., не говоря про других кредиторов. При этом ориентировочная рыночная стоимость имущества составляет 364, 75 млн. руб., часть имущества уже была выведена. Какая судьба ждёт это предприятие? Скорее всего после банкротства его имущество распродадут в счёт погашения задолженности, фабрика окончательно станет частью истории. Владельца и директора предприятия А.В. Метальникова осудили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Введена процедура банкротства на ООО «Моршанская мануфактура». На предприятии также существует проблема с выплатой заработной платы. «Пожалуйста, помогите получить заработанные деньги, ведь ребёнка кормить словами не будешь и платить за газ и свет нужно вовремя, а нечем», - пишет главе администрации области А.В. Никитину работник мануфактуры Ю.Е. Белоусов.

Откровенно говоря, просьбами о помощи к чиновникам олигархического режима, который породил эти проблемы, к работодателям, которые ради своего обогащения выжимают последние соки из предприятий и рабочих, проблему вряд ли решишь. За права и интересы нужно бороться, в т.ч. создавая профсоюзы, нужно смелее выходить на улицу с требованиями не только экономического, но и политического характера. В противном случае будет только хуже.

Артем Александров
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