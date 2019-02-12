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В драмтеатре открывается новая сценическая площадка
Сегодня, 08:11
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В Тамбовском драматическом театре откроется камерная сцена, как считает, директор учреждения Петр Куликов, это значимое событие, которое, несомненно, впишется в историю тамбовского театра. Камерная сцена откроется вместе с премьерой спектакля «Васса» по пьесе М. Горького.
Чем примечательна камерная сцена, то зритель и актер находятся в одном пространстве, это позволяет актерам, режиссеру, художнику передать мысль автора, используя минимум театральных выразительных средств.
«Не важно, сколько времени прошло с момента написания пьес Горького, они актуальны в любое время. Проблемы семьи всегда останутся актуальными», - считает Пётр Куликов.
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