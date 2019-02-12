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» » 672,1 млн. рублей выделили на модернизацию трассы «Каспий»

672,1 млн. рублей выделили на модернизацию трассы «Каспий»

Сегодня, 08:21
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672,1 млн. рублей выделили на модернизацию трассы «Каспий» 672,1 млн. рублей выделили на установку объектов для обеспечения безопасности дорожного движения на трассе Р-22 «Каспий» на участке в Тамбовской области. В том числе в рамках данной программы в 2019 году установят одиннадцать объектов улично-дорожной сети.

Основные средства будут направлены из федерального бюджета, но также предполагается софинансирование из регионального и муниципальных бюджетов.
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