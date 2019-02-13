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Должностных лиц детсадов привлекут за наледь на крышах

Сегодня, 09:20
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Должностных лиц детсадов привлекут за наледь на крышах Прокуратурой Советского района города Тамбова проведена проверка детских садов по вопросу соблюдения Правил благоустройства и содержания территорий в рамках своевременного удаления наледей с крыш зданий.

В ходе проверки выяснилось, что по периметру крыш 3-х дошкольных образовательных учреждений имелись образования наледи и сосулек, что ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан и воспитанников этих образовательных организации.

Прокуратура возбудила административные дела в отношении должностных лиц детсадов, а также внесла представления об устранении выявленных нарушений.
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