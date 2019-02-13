Замороженные пласты рыбы лежали прямо на земле 0 Комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова вместе с другими службами провели рейд проверки санкционированных мест торговли, в том числе на улицах Ивана Франко и Чичканова.

Должностных лиц детсадов привлекут за наледь на крышах 0 Прокуратурой Советского района города Тамбова проведена проверка детских садов по вопросу соблюдения Правил благоустройства и содержания территорий в рамках своевременного удаления наледей с крыш зданий.

Пенсионерка отдала мошенникам 754 тысячи рублей 0 Тамбовская пенсионерка перевела мошенникам 754 тысячи рублей. Полицейским сообщили сотрудники банка, что пожилая женщина уже в течение нескольких дней переводит на неизвестные счета крупные суммы денег.

Тамбовчане взяли ипотечных кредитов на 15 млрд рублей 0 За 2018 год объем ипотечных жилищных кредитов в Тамбовской области достиг 15 млрд рублей. По итогам 2018 года в Тамбовской области выдано 8605 ипотечных жилищных кредита. Это на 56% или в 1,4 раза больше, чем за 2017 год.

«Пигмент» продает на Запад октаноповышающую присадку 0 Тамбовское ПАО «Пигмент» продает на Запад попавшую под запрет в России октаноповышающую присадку ММА (используется при производстве бензина).

Только в Тамбовской области в Черноземье увеличился госдолг 0 Согласно опубликованной министерством финансов РФ информацией о государственном долге за 2018 год, регионам Черноземья удалось сократить задолженность перед банками, держателями облигаций и федеральным бюджетом, - сообщает «Ъ».

672,1 млн. рублей выделили на модернизацию трассы «Каспий» 0 672,1 млн. рублей выделили на установку объектов для обеспечения безопасности дорожного движения на трассе Р-22 «Каспий» на участке в Тамбовской области.

В драмтеатре открывается новая сценическая площадка 0 В Тамбовском драматическом театре откроется камерная сцена, как считает, директор учреждения Петр Куликов, это значимое событие, которое, несомненно, впишется в историю тамбовского театра.

В Тамбове собирают деньги для детей больных раком 0 Сотрудники тамбовского регионального отделения Российского Детского фонда провели брифинг накануне Международного дня детей, больных раком, который отмечается во всём мире 15 февраля.

Торговля алкоголем приблизится к школам 0 Минпромторг направил в правительство очередной вариант проекта постановления правительства о «радиусах трезвости». Речь о территориях, прилегающих к зданиям, где запрещена торговля алкоголем.

Берег реки в Мичуринске превратили в мусорную свалку 0 На неофициальный сайт губернатора Александра Никитина поступило новое сообщение о печальной экологической ситуации в Мичуринске. Берег реки Лесной Воронеж превратили в свалку ТКО.

Иногда просьбы губернаторов вызывают нешуточный резонанс 0 Тамбовский губернатор Александр Никитин попросил прокурора передать в суд дело местного журналиста Савончека.

Велосипедист чудом выжил после столкновения с автобусом 0 В 12 февраля в Уваровском районе водитель автобуса ПАЗ сбил велосипедиста, мужчину 1971 года рождения, управляющего велосипедом "Стелс" и движущегося в попутном направлении.

В Тамбове открыли мемориал воинам-интернационалистам 0 В Тамбове по ул. Мичуринская в районе корпуса ТГТУ торжественно был открыт мемориал воинам-интернационалистам, которые проходили службу в республике Афганистан.

В Тамбове создали очередную префектуру 0 В школе №24 города Тамбова прошло собрание 108 жителей избирательного округа №7, где большинством голосов было принято решение о создание префектуры «Мичуринская».

В Тамбовской области возможен ураганный ветер 0 Управление МЧС по Тамбовской области предупреждает, что сегодня на территории нашей области ожидаются неблагоприятные погодные условия – осадки в виде мокрого снега, шквалистый ветер до 20 м/с.

«Дождь» обнародовал аудиозапись предположительно с участием Александра Никитина 0 В распоряжении «Дождя» оказалась аудиозапись, на которой предположительно глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, просит прокурора «согласовать» передачу в суд уголовного дела о клевете в его адрес.

Москвичка хотела травить героином тамбовчан 0 В Тамбове полицейские ночью 8 февраля с поличным задержали 29-летнюю женщину, которая пыталась организовать сеть тайников с наркотиками на улице Фабричной. В карманах одежды у нее находилось 54 грамма героина.

Рейтинг Евгения Матушкина покоряет новые вершины 0 Как и у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, у председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина медиа рейтинг покоряет новые вершины.

Горожане призывают депутатов к исполнению своих обещаний 0 История с расселением жилого многоквартирного дома по ул. Карла Маркса, 165а набирает новые обороты. Изначально планировалось, что на месте старого дома будет возведен новый объект, а жильцы получат равнозначное жилье, неоднократно проходили совещания на самом высоком уровне.