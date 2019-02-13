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В Воронеже прошел круглый стол по борьбе с махинациями в дорожном строительстве

Сегодня, 14:24
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В Воронеже прошел круглый стол по борьбе с махинациями в дорожном строительстве14 февраля в Воронеже ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей провела круглый стол по теме: «Борьба с махинациями в сфере дорожного строительства». В мероприятии приняли участие представители: СМИ Воронежской и Тамбовской области, политических партий, члены торгово-промышленной палаты, юристы, центр политических исследований «Полярная звезда». Город Воронеж выбран не случайно, поскольку здесь начал свою бурную предпринимательскую деятельность ныне руководитель «ГУП РК Крымавтодор» Дмитрий Кривенко.

Основным спикером выступил сопредседатель ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Владимир Гаврилов, который рассказал о ситуации в сфере дорожного строительства. «Усилиями правоохранительных органов в Тамбовской области наводится порядок в дорожном строительстве, чего стоят уголовные дела в отношении клана Шамоянов и бывшего главы города Тамбова Юрия Рогачева. Но есть незавершенные дела, хочу обратить внимание на деятельность фирм, которые были связаны с Дмитрием Кривенко. Благодаря его «успешной» деятельности, в том числе в Тамбовской области, многие предприниматели оказались в долговой яме. Фирмы Кривенко не вернули нам долги и были признаны банкротами. Как вернуть наши деньги?», - задался риторическим вопросом Владимир Гаврилов.

Юрист Артем Звягинцев, занимающийся этой историей, отметил, что добропорядочные организации недосчитались сотни миллионов рублей. «Актуальные изменения российского законодательства в сфере банкротства позволяют даже после завершения процедуры взыскать с руководителя и учредителя компании, причиненные им ущерб в рамках субсидиарной ответственности. В частности ООО «Тамбовагропромдорстрой» инициировал процесс о привлечении контролирующих должника лиц – Кривенко Д.А. и Кривенко Л.А. к субсидиарной ответственности на сумму 92 млн. руб. В рамках банкротства ООО «Инждорсервис» «Дорожно-строительная компания-55» пыталась взыскать с генерального директора Кривенко убытков в размере 13,25 млн. руб. по эпизоду фиктивных хозяйственных отношений. В деле с Дмитрием Кривенко мы усматривает серьезные нарушения законодательства», - придерживается мнения Артем Звягинцев.

Представитель центра политических исследований «Полярная звезда» Марина Савушкина считает, что новое руководство правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» должно обратить самое пристальное внимание на биографию Дмитрия Кривенко и какую он сейчас работу ведет в республике Крым. «Может это прозвучит не совсем корректно с точки зрения политической терминологии, но наш «герой», по моему мнению, кинул на сотни миллионной рублей не просто коммерческие фирмы, а работников организаций, их семьи. Как такой человек возглавляет стратегическое предприятие в стратегическом регионе страны?», - отмечает Марина Савушкина.

По итогам круглого стола был утвержден план действий в защиту интересов пострадавших предпринимателей в сфере дорожного строительства. Активисты планируют связаться с Дмитрием Кривенко, чтобы задать ему вопросы, волнующие предпринимателей и экспертов, а также обратиться в компетентные органы за разъяснениями по ситуации.
Пресс-служба ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей
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