Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Докричаться... Новая форма коммуникации народ-власть. Тамбовский вариант.

Только в Тамбовской области в Черноземье увеличился госдолг

В Тамбове открыли мемориал воинам-интернационалистам

Горожане призывают депутатов к исполнению своих обещаний

Александр Никитин: «Немедленно должны прекратить работу»

Отправленный в отставку Александр Щербаков пошел на повышение

Строительная отрасль рухнула почти на 20%

Платежки тамбовчан разоряют людей

ООО «СК Жупиков» - не благотворительная организация

Об «эффективных» менеджерах и борьбе с криминалом во власти

На 13,6% зарегистрирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В Тамбове подорожает проезд в общественном транспорте

» » Продолжаются дискуссии связанные с уголовным делом о клевете

Продолжаются дискуссии связанные с уголовным делом о клевете

Сегодня, 08:08
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовское региональное отделение «Союза журналистов России» сделало заявление вокруг ситуации связанной с уголовным делом о клевете в отношении первых лиц Тамбовской области отметив, что размещенные материалы порочат честь и достоинство руководства органов исполнительной и законодательной власти региона. Автор публикаций не состоит в союзе журналистов, а сайт «Твердый знак», на котором первоначально размещается данная информация, не является официально зарегистрированным средством массовой информации.

Отдельные руководители региональных СМИ связанные с администрацией Тамбовской области, в том числе в рамках грантовой поддержки из бюджета области, встали на защиту чести главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

«Я вот только одного понять не могу: неужели те, кто пишет всю эту «лабуду», не пытается сравнить ситуацию в экономике и социалке Тамбовской области года три назад и сегодня? Или этот писатель не местный и просто не знает того как ТОГДА было?», - задается вопросом главный редактор «Мичуринской правды» Валим Гранитов.

«Уже длительное время мы наблюдаем, как ряд сайтов, телеграм-каналов активно пытается раскрутить историю с губернатором Тамбовской области. Первоисточник – один из тамбовских новостных порталов. Сам текст полностью построен на субъективном мнении и идет в паре с оскорбительной во всех смыслах картинкой, которую и карикатурой сложно назвать. Из-за таких авторов, «расследователей», называющих себя журналистами, обесценивается труд тех, кто по-настоящему занимается журналистикой», - вторит другой редактор но уже газеты «Наш город Тамбов» Константин Сажнев.

Другую позицию занимает дипломированный юрист и депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. «Уголовное дело о клевете за интервью на сайте «Твердый знак» про внутреннюю тамбовскую политику – это показательный пример абсурдности. Как юрист, криминала я в нем не вижу. Это политологическая оценка, которая в той или иной степени отражает ситуацию в нашем регионе. Если у кого-то есть вопросы, они могут подать судебный иск в рамках гражданского дела о защите чести и деловой репутации, а не раздувать уголовное дело. Ради чего? Руководитель не должен так себя вести. Ему, как и всем публичным персонам, необходимо адекватно воспринимать критику, даже если она его не устраивает, а не гнобить неугодных», - считает Артем Александров.

Напомним, что обсуждение уголовного дела связанного с порталом «Твердый знак» вышло на новый уровень после публикации аудиозаписи, где губернатор Александр Никитин в ходе коллегии прокуратуры просит довести уголовное дело до суда. Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, что руководство страны не имеет отношения к инициированию данного дела.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Иногда просьбы губернаторов вызывают нешуточный резонанс

«Дождь» обнародовал аудиозапись предположительно с участием Александра Ники ...

События по уголовному делу о клевете набирает обороты

В квартире Станислава Савончика прошел обыск в рамках дела о клевете

Задержан редактор тамбовского издания «Твердый знак» Станислав Савончик

За фальсификации рано или поздно придется отвечать

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Погоду будет лихорадить от плюсовой к минусовой

Сегодня, 09:34
0
Тамбовскую область накроет переменчивая погода. Синоптики предупреждают о колебаниях от плюсовой к минусовой, прохладном северо-западном ветре.

В Тамбове прошли лихие казачьи забавы

Сегодня, 09:28
0
На базе школы-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова в городе Тамбове прошли военно-спортивные соревнования - лихие казачьи забавы.

«С имитацией под кожу крокодила» - часы в честь 25-летия Думы

Сегодня, 08:38
0
Вовсю идет подготовка к 25-летию Тамбовской областной Думы. Выборы в Тамбовскую областную Думу первого созыва состоялись 27 марта 1994 года, тогда в законодательный орган региона было избрано 30 депутатов.

«Читал житие святых Кирилла и Мефодия» - прошла православная олимпиада

Сегодня, 08:22
0
В Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима прошла региональная олимпиада школьников по основам православной культуры.

Тамбовскую область покинуло почти 10 тысяч жителей

Сегодня, 08:21
0
Особенности миграционной ситуации в Тамбовской области в последние годы обусловлены политическими и социально-экономическими переменами, происходящими в жизни общества.

Продолжаются дискуссии связанные с уголовным делом о клевете

Сегодня, 08:08
0
Тамбовское региональное отделение «Союза журналистов России» сделало заявление вокруг ситуации связанной с уголовным делом о клевете в отношении первых лиц Тамбовской области отметив, что размещенные материалы порочат честь и достоинство руководства органов исполнительной и законодательной власти

В Воронеже прошел круглый стол по борьбе с махинациями в дорожном строительстве

Вчера, 14:24
0
14 февраля в Воронеже ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей провела круглый стол по теме: «Борьба с махинациями в сфере дорожного строительства». В мероприятии приняли участие представители: СМИ Воронежской и Тамбовской области, политических партий, члены торгово-промышленной палаты,

Докричаться... Новая форма коммуникации народ-власть. Тамбовский вариант.

Вчера, 13:35
0
В Интернете появилось видео одиночного пикета у администрации Тамбовской области. На кадрах видно, как мужчина, как нам кажется, в тюремной робе пришел вместе с сохой к тамбовскому белому дому и пытается докричаться до губернатора.

Тамбовстат признал снижение реальных доходов населения

Вчера, 12:50
0
Тамбовстат признал снижение реальных доходов населения. В Тамбовской области в ноябре 2018 года в сравнении с ноябрем 2017 года реальные денежные доходы на душу населения снизились на 3,1%, в сравнении с октябрем 2018 г. - на 3,5%

Алкоголь будут продавать с 21 года

Вчера, 12:29
0
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года готов к внесению в правительство, однако еще требуется согласовать его с федеральными органами исполнительной власти.

Замороженные пласты рыбы лежали прямо на земле

Вчера, 10:49
0
Комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова вместе с другими службами провели рейд проверки санкционированных мест торговли, в том числе на улицах Ивана Франко и Чичканова.

Должностных лиц детсадов привлекут за наледь на крышах

Вчера, 09:20
0
Прокуратурой Советского района города Тамбова проведена проверка детских садов по вопросу соблюдения Правил благоустройства и содержания территорий в рамках своевременного удаления наледей с крыш зданий.

Пенсионерка отдала мошенникам 754 тысячи рублей

14 февраля 2019
0
Тамбовская пенсионерка перевела мошенникам 754 тысячи рублей. Полицейским сообщили сотрудники банка, что пожилая женщина уже в течение нескольких дней переводит на неизвестные счета крупные суммы денег.

Тамбовчане взяли ипотечных кредитов на 15 млрд рублей

14 февраля 2019
0
За 2018 год объем ипотечных жилищных кредитов в Тамбовской области достиг 15 млрд рублей. По итогам 2018 года в Тамбовской области выдано 8605 ипотечных жилищных кредита. Это на 56% или в 1,4 раза больше, чем за 2017 год.

«Пигмент» продает на Запад октаноповышающую присадку

14 февраля 2019
0
Тамбовское ПАО «Пигмент» продает на Запад попавшую под запрет в России октаноповышающую присадку ММА (используется при производстве бензина).

Только в Тамбовской области в Черноземье увеличился госдолг

14 февраля 2019
0
Согласно опубликованной министерством финансов РФ информацией о государственном долге за 2018 год, регионам Черноземья удалось сократить задолженность перед банками, держателями облигаций и федеральным бюджетом, - сообщает «Ъ».

672,1 млн. рублей выделили на модернизацию трассы «Каспий»

14 февраля 2019
0
672,1 млн. рублей выделили на установку объектов для обеспечения безопасности дорожного движения на трассе Р-22 «Каспий» на участке в Тамбовской области.

В драмтеатре открывается новая сценическая площадка

14 февраля 2019
0
В Тамбовском драматическом театре откроется камерная сцена, как считает, директор учреждения Петр Куликов, это значимое событие, которое, несомненно, впишется в историю тамбовского театра.

В Тамбове собирают деньги для детей больных раком

13 февраля 2019
0
Сотрудники тамбовского регионального отделения Российского Детского фонда провели брифинг накануне Международного дня детей, больных раком, который отмечается во всём мире 15 февраля.

Торговля алкоголем приблизится к школам

13 февраля 2019
0
Минпромторг направил в правительство очередной вариант проекта постановления правительства о «радиусах трезвости». Речь о территориях, прилегающих к зданиям, где запрещена торговля алкоголем.

Берег реки в Мичуринске превратили в мусорную свалку

13 февраля 2019
0
На неофициальный сайт губернатора Александра Никитина поступило новое сообщение о печальной экологической ситуации в Мичуринске. Берег реки Лесной Воронеж превратили в свалку ТКО.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, умвд, юрий жирков

Показать все теги