Продолжаются дискуссии связанные с уголовным делом о клевете Комментариев: 0



Отдельные руководители региональных СМИ связанные с администрацией Тамбовской области, в том числе в рамках грантовой поддержки из бюджета области, встали на защиту чести главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.



«Я вот только одного понять не могу: неужели те, кто пишет всю эту «лабуду», не пытается сравнить ситуацию в экономике и социалке Тамбовской области года три назад и сегодня? Или этот писатель не местный и просто не знает того как ТОГДА было?», - задается вопросом главный редактор «Мичуринской правды» Валим Гранитов.



«Уже длительное время мы наблюдаем, как ряд сайтов, телеграм-каналов активно пытается раскрутить историю с губернатором Тамбовской области. Первоисточник – один из тамбовских новостных порталов. Сам текст полностью построен на субъективном мнении и идет в паре с оскорбительной во всех смыслах картинкой, которую и карикатурой сложно назвать. Из-за таких авторов, «расследователей», называющих себя журналистами, обесценивается труд тех, кто по-настоящему занимается журналистикой», - вторит другой редактор но уже газеты «Наш город Тамбов» Константин Сажнев.



Другую позицию занимает дипломированный юрист и депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. «Уголовное дело о клевете за интервью на сайте «Твердый знак» про внутреннюю тамбовскую политику – это показательный пример абсурдности. Как юрист, криминала я в нем не вижу. Это политологическая оценка, которая в той или иной степени отражает ситуацию в нашем регионе. Если у кого-то есть вопросы, они могут подать судебный иск в рамках гражданского дела о защите чести и деловой репутации, а не раздувать уголовное дело. Ради чего? Руководитель не должен так себя вести. Ему, как и всем публичным персонам, необходимо адекватно воспринимать критику, даже если она его не устраивает, а не гнобить неугодных», - считает Артем Александров.



Напомним, что обсуждение уголовного дела связанного с порталом «Твердый знак» вышло на новый уровень после публикации аудиозаписи, где губернатор Александр Никитин в ходе коллегии прокуратуры просит довести уголовное дело до суда. Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, что руководство страны не имеет отношения к инициированию данного дела. Тамбовское региональное отделение «Союза журналистов России» сделало заявление вокруг ситуации связанной с уголовным делом о клевете в отношении первых лиц Тамбовской области отметив, что размещенные материалы порочат честь и достоинство руководства органов исполнительной и законодательной власти региона. Автор публикаций не состоит в союзе журналистов, а сайт «Твердый знак», на котором первоначально размещается данная информация, не является официально зарегистрированным средством массовой информации.Отдельные руководители региональных СМИ связанные с администрацией Тамбовской области, в том числе в рамках грантовой поддержки из бюджета области, встали на защиту чести главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.«Я вот только одного понять не могу: неужели те, кто пишет всю эту «лабуду», не пытается сравнить ситуацию в экономике и социалке Тамбовской области года три назад и сегодня? Или этот писатель не местный и просто не знает того как ТОГДА было?», - задается вопросом главный редактор «Мичуринской правды» Валим Гранитов.«Уже длительное время мы наблюдаем, как ряд сайтов, телеграм-каналов активно пытается раскрутить историю с губернатором Тамбовской области. Первоисточник – один из тамбовских новостных порталов. Сам текст полностью построен на субъективном мнении и идет в паре с оскорбительной во всех смыслах картинкой, которую и карикатурой сложно назвать. Из-за таких авторов, «расследователей», называющих себя журналистами, обесценивается труд тех, кто по-настоящему занимается журналистикой», - вторит другой редактор но уже газеты «Наш город Тамбов» Константин Сажнев.Другую позицию занимает дипломированный юрист и депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. «Уголовное дело о клевете за интервью на сайте «Твердый знак» про внутреннюю тамбовскую политику – это показательный пример абсурдности. Как юрист, криминала я в нем не вижу. Это политологическая оценка, которая в той или иной степени отражает ситуацию в нашем регионе. Если у кого-то есть вопросы, они могут подать судебный иск в рамках гражданского дела о защите чести и деловой репутации, а не раздувать уголовное дело. Ради чего? Руководитель не должен так себя вести. Ему, как и всем публичным персонам, необходимо адекватно воспринимать критику, даже если она его не устраивает, а не гнобить неугодных», - считает Артем Александров.Напомним, что обсуждение уголовного дела связанного с порталом «Твердый знак» вышло на новый уровень после публикации аудиозаписи, где губернатор Александр Никитин в ходе коллегии прокуратуры просит довести уголовное дело до суда. Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, что руководство страны не имеет отношения к инициированию данного дела.



