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Тамбовскую область покинуло почти 10 тысяч жителей

Сегодня, 08:21
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Тамбовскую область покинуло почти 10 тысяч жителей Особенности миграционной ситуации в Тамбовской области в последние годы обусловлены политическими и социально-экономическими переменами, происходящими в жизни общества.

В 2018 году в области сложилось миграционное уменьшение населения, которое составило 9917 человек, - сообщает Тамбовстат. При этом в 2017 г. был миграционный прирост. В миграционном обмене с регионами России население области за 2018 год уменьшилось на 4728 человек.

В 2018 году сложилось отрицательное сальдо международной миграции и составило 5189 человек (в 2017 г. положительное сальдо составило 3761 человек).
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