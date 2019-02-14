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«Читал житие святых Кирилла и Мефодия» - прошла православная олимпиада
В Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима прошла региональная олимпиада школьников по основам православной культуры. Попечительский совет православной гимназии имени святителя Питирима возглавляет глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
Как отмечают участники конкурса, чтобы показать высокий результат необходимо отлично знать основы православной культуры и традиций. «Читал житие святых Кирилла и Мефодия, повторял даты праздников»,- сказал ученик православной гимназии Федор Блохин, который целенаправленно готовился к проверке знаний.
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