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» » «С имитацией под кожу крокодила» - часы в честь 25-летия Думы

«С имитацией под кожу крокодила» - часы в честь 25-летия Думы

Сегодня, 08:38
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«С имитацией под кожу крокодила» - часы в честь 25-летия Думы Вовсю идет подготовка к 25-летию Тамбовской областной Думы. Выборы в Тамбовскую областную Думу первого созыва состоялись 27 марта 1994 года, тогда в законодательный орган региона было избрано 30 депутатов.

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям Тамбовская областная Дума заключила контракт на оказание услуг по изготовлению юбилейных медалей «25 лет Тамбовской областной на сумму в 267 тыс. руб. Кроме того, объявлены торги на изготовление сувенирных изделий - часы наручные от председателя областной Думы. Среди требований конкурсной документации особое внимание уделяется следующим элементам. Ремень: из натуральной кожи, белого цвета с имитацией под кожу крокодила, пряжка под цвет корпуса часов. Циферблат: матовый с покрытием серебристой пудры, белый, оцифровка в виде декоративных камней. Небольшой тираж часов обойдется налогоплательщикам в 180 тыс. руб.
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