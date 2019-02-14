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Погоду будет лихорадить от плюсовой к минусовой
Тамбовскую область накроет переменчивая погода. Синоптики предупреждают о колебаниях от плюсовой к минусовой, прохладном северо-западном ветре. Возможны осадки в виде мокрого снега, на дорогах ожидается гололедица. Если в воскресенье днем нас ожидает +2 градуса Цельсия, то в ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до -10 градусов.
Кстати, самой низкой температура оказалась в 2011 году, тогда столбик термометра опустился до -30 градусов.
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Тамбовскую область накроет переменчивая погода. Синоптики предупреждают о колебаниях от плюсовой к минусовой, прохладном северо-западном ветре.
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