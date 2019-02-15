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В Кирсановском районе растет недовольство мусорным полигоном
Сегодня, 06:39
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В разных частях Кирсановского района и города Кирсанова продолжают проходить народные сходы и собрания связанные с мусорным полигоном «Гриф», который располагается за посёлком Моршань. Жители требуют от властей не допустить мусорного беспредела, в том числе резкого роста тарифов, выражают готовность выйти на массовый митинг.
Вчера в администрации города Кирсанова прошла встреча представителей общественности, политических партий и других заинтересованных сторон по вопросу модернизации мусорного полигона «Гриф». Его площадь составляет 3,75 гектара, проектная мощность – 208 тысяч тонн. Полигон обслуживает Кирсанов и Кирсановский район, а также частично Гавриловский и Уметский районы, в январе сюда поступило 400 тонн отходов. Жители Кирсановского района требуют не допускать размещение на полигоне "Гриф" мусор из других муниципальных образований.
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