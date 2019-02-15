Увеличилось количество преступлений с участием и в отношении подростков Комментариев: 0



По информации УМВД России по городу Тамбову в 2018 год на территории областного центра несовершеннолетними совершено 105 преступлений по сравнению с прошлым периодом рост составил 162,5%. Как правило, это кражи чужого имущества и грабеж более 50%, но и есть факты умышленного причинения вреда здоровью – 14%, хранение наркотических веществ – 9%. В группе лиц было совершено 29 преступлений (2017 г. – 8). В суд направлены уголовные дела в отношении 60 несовершеннолетних (2017 г. – 23).



Отмечается рост преступлений и в отношении несовершеннолетних за 2018 г. совершено – 176 преступлений (2017 г. – 132). 86 - преступлений против семьи и несовершеннолетних, 18 -преступлений против половой неприкосновенности и т.д.



«Есть серьезная нехватка специалистов, к примеру, на 50 тыс. несовершеннолетних Тамбова всего лишь один специализированный кабинет, где работает врач-нарколог, психолог, медицинская сестра и два социальных работника. Существуют серьезные проблемы в рамках воспитания подрастающего поколения и не просто, что надо родину любить в условиях, когда отдельные представители родины живут на широкую ногу и отнюдь не за счет честно заработанных денег. За каждой цифрой, чья та судьба и благополучие. Многие подростки, совершившие преступления, вновь идут на дело, достаточно высока рецидивность», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. Депутаты Тамбовской городской Думы в феврале заслушают отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Тамбова за 2018 год.По информации УМВД России по городу Тамбову в 2018 год на территории областного центра несовершеннолетними совершено 105 преступлений по сравнению с прошлым периодом рост составил 162,5%. Как правило, это кражи чужого имущества и грабеж более 50%, но и есть факты умышленного причинения вреда здоровью – 14%, хранение наркотических веществ – 9%. В группе лиц было совершено 29 преступлений (2017 г. – 8). В суд направлены уголовные дела в отношении 60 несовершеннолетних (2017 г. – 23).Отмечается рост преступлений и в отношении несовершеннолетних за 2018 г. совершено – 176 преступлений (2017 г. – 132). 86 - преступлений против семьи и несовершеннолетних, 18 -преступлений против половой неприкосновенности и т.д.«Есть серьезная нехватка специалистов, к примеру, на 50 тыс. несовершеннолетних Тамбова всего лишь один специализированный кабинет, где работает врач-нарколог, психолог, медицинская сестра и два социальных работника. Существуют серьезные проблемы в рамках воспитания подрастающего поколения и не просто, что надо родину любить в условиях, когда отдельные представители родины живут на широкую ногу и отнюдь не за счет честно заработанных денег. За каждой цифрой, чья та судьба и благополучие. Многие подростки, совершившие преступления, вновь идут на дело, достаточно высока рецидивность», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.



