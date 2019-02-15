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В Тамбовской области идет подготовка к непростому паводку

Сегодня, 07:26
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В Тамбовской области идет подготовка к непростому паводку В Тамбовской области по итогам паводка весны 2018 года, который затронул множество муниципальных образований, разработан и реализуется план первоочередных мероприятий. В рамках его исполнения работники специализированного хозяйства восстановили девять гидротехнических сооружений, на шести ГТС провели ремонтные работы, расчистили водоотводные каналы. Из-за обилия снега в этом году ожидается не менее сложный паводок.

Кроме того, с осени специалисты Тамбовского водного хозяйства проводят плановое регулирование уровня воды на гидротехнических сооружениях области.
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