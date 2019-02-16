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» » В Тамбове на улице Астраханская построят школу

В Тамбове на улице Астраханская построят школу

Сегодня, 09:06
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В Тамбове на улице Астраханская построят школу В администрации Тамбовской области прорабатывается вопрос о реализации проекта по строительству общеобразовательных учреждений на первых этажах многоквартирных домов, дети смогут учиться по месту жительства, там, где строятся новые микрорайоны. Глава администрации области Александр Никитин постоянно говорит о том, как важно обеспечить получение доступного и качественного образования всем жителям региона.

По словам заместителя главы администрации региона Натальи Астафьевой в Тамбове планируется построить три школы. Они расположатся в разных районах города в северном микрорайоне, в центре Тамбова, и в его южной части (район улицы Астраханская).
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