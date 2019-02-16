|
В Тамбове на улице Астраханская построят школу
Сегодня, 09:06
Комментариев: 0
Версия для печати
В администрации Тамбовской области прорабатывается вопрос о реализации проекта по строительству общеобразовательных учреждений на первых этажах многоквартирных домов, дети смогут учиться по месту жительства, там, где строятся новые микрорайоны. Глава администрации области Александр Никитин постоянно говорит о том, как важно обеспечить получение доступного и качественного образования всем жителям региона.
По словам заместителя главы администрации региона Натальи Астафьевой в Тамбове планируется построить три школы. Они расположатся в разных районах города в северном микрорайоне, в центре Тамбова, и в его южной части (район улицы Астраханская).
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.