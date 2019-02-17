|
Экспортеров поддержат рублем
Сегодня, 08:47
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация Тамбовской области и Министерство экономического развития Российской Федерации подписали соглашения о предоставлении субсидий на оказание государственной поддержки малому и среднему предпринимательству.
Сумма поддержки составит 256 миллионов рублей, ранее она не превышала 60 миллионов рублей. Из этой суммы на поддержку бизнеса в моногородах и экспортноориентированных организаций, направят 108,2 миллиона рублей. По мнению губернатора Александра Никитина главным вектором стратегии регионального АПК должно стать развитие экспортного потенциала по мясу и зерну.
Позицию агрессивного экспорта при слабом развитии внутреннего потребления разделяют не все. «Как быть с развитием сельских населённых пунктов, инфраструктуры? Открыт вопрос насыщения внутреннего рынка качественным продовольствием. Основная проблема заключается в низкой покупательной способности – 34% населения региона работает меньше чем за 15 тыс. руб. в месяц. За последние годы серьезным образом снизилась покупательская способность жителей региона. Может быть и выгоднее гнать продовольствие на экспорт, но что от этой политики получают жители региона? Основные доходы оседают в карманах узкого круга лиц», - отмечает политолог Артем Александров.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.