«Свиным» и «гонконгским» гриппом заболели еще 34 жителя региона 0 Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечают высокие уровни заболеваемости ОРВИ и гриппом в пяти городах Тамбовской области, в том числе в Рассказово, Тамбове, Уварово, Моршанске и Жердевке.

Здание бывшего кинотеатра «Родина» сносить не будут 0 В конце прошлого года в тамбовском сегменте социальных сетей появилась информация, что собственник здания бывшего кинотеатра «Родина» планирует снести монументальное сооружение.

Сколько в этом году отремонтируют домов по программе капремонта? 0 В программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Тамбовской области на территории города Тамбова включен 71 многоквартирный дом.

Самые безопасные дороги Тамбовской области в Кирсанове 0 Кирсанов признан лучшим городским округом Тамбовской области по обеспечению безопасности дорожного движения в 2018 году.

Тамбовские "атомные" минометчики подняты по тревоге 0 В Тамбовской области в рамках проверки боеготовности подняты по учебной тревоге "атомные" минометчики Западного военного округа. Боевые расчёты 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» отправились на учения.

Мошенники свирепствуют с платежными картами 0 В России в 2018 году объем несанкционированных операций с использованием платежных карт увеличился по сравнению с 2017 годом на 44%, до 1,4 млрд рублей.

Максим Вылегжанин завершит карьеру в Зеефельде 0 Легенда лыжных гонок России, серебряный призер Олимпиады в Сочи-2014, чемпион мира-2015 Максим Вылегжанин заявил, что предстоящий чемпионат мира в австрийском Зеефельде станет для него последним стартом такого высокого уровня.

Мучкапские автомобилисты пожаловались на падение наледи 0 В поселке Мучкапский из-за падения наледи с крыши здания №17 по ул.Советская были повреждены два автомобиля.

В Тамбове пассажирке автобуса сломали плечевую кость 0 В Тамбове 18 февраля на Моршанском шоссе в салоне автобуса «ЛИАЗ» на маршруте №151 произошло падение женщины. Пассажирка автобуса получила перелом верхнего конца плечевой кости.

Сократились объемы добычи полезных ископаемых 0 В 2018 году объем добычи полезных ископаемых в регионе вырос на 9,8% относительно 2017 года.

Экспортеров поддержат рублем 0 Администрация Тамбовской области и Министерство экономического развития Российской Федерации подписали соглашения о предоставлении субсидий на оказание государственной поддержки малому и среднему предпринимательству.

В Тамбовском районе построят ледовый дворец 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с исполнительным директором ФХР Дмитрием Курбатовым и управляющим директором ВХЛ Кириллом Пафифовым по вопросу развития хоккея на территории региона.

Липецкий депутат Михаил Захаров скрывается за границей 0 Депутату Липецкого облсовета Михаилу Захарову заочно предъявлено обвинение в хищении денежных средств более 1,5 тысяч участников долевого строительства.

Смоленский мужчина убил тамбовского пенсионера 0 В убийстве тамбовчанина подозревается житель Смоленской области, который оставил на месте преступления свой паспорт. Ночью 17 февраля в поселке Полевой Кирсановского района обнаружено тело 66-летнего пенсионера.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Австрии 0 В Австрийском Зеефельде с 19 февраля по 3 марта пройдет Чемпионат мира по лыжным видам спорта. В состав сборной России вошли 24 спортсмена: 12 женщин и 12 мужчин.

В Тамбовской области снизилось качество жизни 0 Тамбовская область потеряла шесть мест в рейтинге регионов по качеству жизни. Лидируют в рейтинге Москва и Санкт-Петербург.

За выходные в ДТП пострадали 13 человек 0 В Тамбове 16 февраля на улице Гагарина водитель автомобиля «Nissan Primera» при повороте налево, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением мужчины 1961 года рождения.

За год вклады жителей Тамбовской области выросли почти до 97 млрд рублей 0 Вклады жителей Тамбовской области за 2018 год увеличились на 8,4% и составили 96,8 млрд рублей. В структуре депозитов населения традиционно преобладают рублевые вклады, доля которых составила 94,2%.

Загорелась квартира на 9 этаже 0 В прошедшие выходные на девятом этаже в многоквартирном доме в Тамбове на ул. Рылеева произошел пожар.

В Тамбове на улице Астраханская построят школу 0 В администрации Тамбовской области прорабатывается вопрос о реализации проекта по строительству общеобразовательных учреждений на первых этажах многоквартирных домов, дети смогут учиться по месту жительства, там, где строятся новые микрорайоны.