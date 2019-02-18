Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Практически на территории сквера планируют построить многоэтажку

Докричаться... Новая форма коммуникации народ-власть. Тамбовский вариант.

Только в Тамбовской области в Черноземье увеличился госдолг

В Тамбове открыли мемориал воинам-интернационалистам

Горожане призывают депутатов к исполнению своих обещаний

Александр Никитин: «Немедленно должны прекратить работу»

Отправленный в отставку Александр Щербаков пошел на повышение

Строительная отрасль рухнула почти на 20%

Платежки тамбовчан разоряют людей

ООО «СК Жупиков» - не благотворительная организация

Об «эффективных» менеджерах и борьбе с криминалом во власти

На 13,6% зарегистрирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией

» » Сколько в этом году отремонтируют домов по программе капремонта?

Сколько в этом году отремонтируют домов по программе капремонта?

Сегодня, 07:46
Комментариев: 0
Версия для печати
Сколько в этом году отремонтируют домов по программе капремонта? В программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Тамбовской области на территории города Тамбова включен 71 многоквартирный дом. Как и в прошлые периоды, главным приоритетом стоит задача отремонтировать кровлю на 41 доме. На реализацию программы будет выделено 283 миллиона рублей.

Начиная с 2016-го, в регионе было отремонтировано 648 многоквартирных домов общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

На 17 многоквартирных домах в Тамбове отремонтируют кровлю

В этом году капитально отремонтируют 286 домов

В Тамбовской области осталось отремонтировать 28 многоквартирных домах

В результате реализации программы капремонта жилищные условия улучшат 13 ты ...

В Тамбовской области отремонтировали больше 220 тысяч квадратных метров жил ...

В этом году в Тамбове отремонтируют 48 многоквартирных жилых домов

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

«Свиным» и «гонконгским» гриппом заболели еще 34 жителя региона

Сегодня, 08:22
0
Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечают высокие уровни заболеваемости ОРВИ и гриппом в пяти городах Тамбовской области, в том числе в Рассказово, Тамбове, Уварово, Моршанске и Жердевке.

Здание бывшего кинотеатра «Родина» сносить не будут

Сегодня, 07:59
0
В конце прошлого года в тамбовском сегменте социальных сетей появилась информация, что собственник здания бывшего кинотеатра «Родина» планирует снести монументальное сооружение.

Сколько в этом году отремонтируют домов по программе капремонта?

Сегодня, 07:46
0
В программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Тамбовской области на территории города Тамбова включен 71 многоквартирный дом.

Самые безопасные дороги Тамбовской области в Кирсанове

Вчера, 20:08
0
Кирсанов признан лучшим городским округом Тамбовской области по обеспечению безопасности дорожного движения в 2018 году.

Тамбовские "атомные" минометчики подняты по тревоге

Вчера, 14:48
0
В Тамбовской области в рамках проверки боеготовности подняты по учебной тревоге "атомные" минометчики Западного военного округа. Боевые расчёты 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» отправились на учения.

Мошенники свирепствуют с платежными картами

Вчера, 14:17
0
В России в 2018 году объем несанкционированных операций с использованием платежных карт увеличился по сравнению с 2017 годом на 44%, до 1,4 млрд рублей.

Максим Вылегжанин завершит карьеру в Зеефельде

Вчера, 11:38
0
Легенда лыжных гонок России, серебряный призер Олимпиады в Сочи-2014, чемпион мира-2015 Максим Вылегжанин заявил, что предстоящий чемпионат мира в австрийском Зеефельде станет для него последним стартом такого высокого уровня.

Мучкапские автомобилисты пожаловались на падение наледи

Вчера, 10:52
0
В поселке Мучкапский из-за падения наледи с крыши здания №17 по ул.Советская были повреждены два автомобиля.

В Тамбове пассажирке автобуса сломали плечевую кость

Вчера, 10:25
0
В Тамбове 18 февраля на Моршанском шоссе в салоне автобуса «ЛИАЗ» на маршруте №151 произошло падение женщины. Пассажирка автобуса получила перелом верхнего конца плечевой кости.

Сократились объемы добычи полезных ископаемых

Вчера, 08:59
0
В 2018 году объем добычи полезных ископаемых в регионе вырос на 9,8% относительно 2017 года.

Экспортеров поддержат рублем

Вчера, 08:47
0
Администрация Тамбовской области и Министерство экономического развития Российской Федерации подписали соглашения о предоставлении субсидий на оказание государственной поддержки малому и среднему предпринимательству.

В Тамбовском районе построят ледовый дворец

Вчера, 08:23
0
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с исполнительным директором ФХР Дмитрием Курбатовым и управляющим директором ВХЛ Кириллом Пафифовым по вопросу развития хоккея на территории региона.

Липецкий депутат Михаил Захаров скрывается за границей

18 февраля 2019
0
Депутату Липецкого облсовета Михаилу Захарову заочно предъявлено обвинение в хищении денежных средств более 1,5 тысяч участников долевого строительства.

Смоленский мужчина убил тамбовского пенсионера

18 февраля 2019
0
В убийстве тамбовчанина подозревается житель Смоленской области, который оставил на месте преступления свой паспорт. Ночью 17 февраля в поселке Полевой Кирсановского района обнаружено тело 66-летнего пенсионера.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Австрии

18 февраля 2019
0
В Австрийском Зеефельде с 19 февраля по 3 марта пройдет Чемпионат мира по лыжным видам спорта. В состав сборной России вошли 24 спортсмена: 12 женщин и 12 мужчин.

В Тамбовской области снизилось качество жизни

18 февраля 2019
0
Тамбовская область потеряла шесть мест в рейтинге регионов по качеству жизни. Лидируют в рейтинге Москва и Санкт-Петербург.

За выходные в ДТП пострадали 13 человек

18 февраля 2019
0
В Тамбове 16 февраля на улице Гагарина водитель автомобиля «Nissan Primera» при повороте налево, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением мужчины 1961 года рождения.

За год вклады жителей Тамбовской области выросли почти до 97 млрд рублей

18 февраля 2019
0
Вклады жителей Тамбовской области за 2018 год увеличились на 8,4% и составили 96,8 млрд рублей. В структуре депозитов населения традиционно преобладают рублевые вклады, доля которых составила 94,2%.

Загорелась квартира на 9 этаже

18 февраля 2019
0
В прошедшие выходные на девятом этаже в многоквартирном доме в Тамбове на ул. Рылеева произошел пожар.

В Тамбове на улице Астраханская построят школу

18 февраля 2019
0
В администрации Тамбовской области прорабатывается вопрос о реализации проекта по строительству общеобразовательных учреждений на первых этажах многоквартирных домов, дети смогут учиться по месту жительства, там, где строятся новые микрорайоны.

Практически на территории сквера планируют построить многоэтажку

17 февраля 2019
0
В конце прошлого года на территории бывшей хоккейной коробки по ул. Володарского, 39 в Тамбове открыли новый сквер, на него было потрачено 4,5 миллиона рублей.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, Шанина, школа, юрий жирков

Показать все теги