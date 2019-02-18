|
|
Сколько в этом году отремонтируют домов по программе капремонта?
В программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Тамбовской области на территории города Тамбова включен 71 многоквартирный дом. Как и в прошлые периоды, главным приоритетом стоит задача отремонтировать кровлю на 41 доме. На реализацию программы будет выделено 283 миллиона рублей.
Начиная с 2016-го, в регионе было отремонтировано 648 многоквартирных домов общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечают высокие уровни заболеваемости ОРВИ и гриппом в пяти городах Тамбовской области, в том числе в Рассказово, Тамбове, Уварово, Моршанске и Жердевке.
В конце прошлого года в тамбовском сегменте социальных сетей появилась информация, что собственник здания бывшего кинотеатра «Родина» планирует снести монументальное сооружение.
В программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Тамбовской области на территории города Тамбова включен 71 многоквартирный дом.
Кирсанов признан лучшим городским округом Тамбовской области по обеспечению безопасности дорожного движения в 2018 году.
В Тамбовской области в рамках проверки боеготовности подняты по учебной тревоге "атомные" минометчики Западного военного округа. Боевые расчёты 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» отправились на учения.
В России в 2018 году объем несанкционированных операций с использованием платежных карт увеличился по сравнению с 2017 годом на 44%, до 1,4 млрд рублей.
Легенда лыжных гонок России, серебряный призер Олимпиады в Сочи-2014, чемпион мира-2015 Максим Вылегжанин заявил, что предстоящий чемпионат мира в австрийском Зеефельде станет для него последним стартом такого высокого уровня.
В поселке Мучкапский из-за падения наледи с крыши здания №17 по ул.Советская были повреждены два автомобиля.
В Тамбове 18 февраля на Моршанском шоссе в салоне автобуса «ЛИАЗ» на маршруте №151 произошло падение женщины. Пассажирка автобуса получила перелом верхнего конца плечевой кости.
В 2018 году объем добычи полезных ископаемых в регионе вырос на 9,8% относительно 2017 года.
Администрация Тамбовской области и Министерство экономического развития Российской Федерации подписали соглашения о предоставлении субсидий на оказание государственной поддержки малому и среднему предпринимательству.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с исполнительным директором ФХР Дмитрием Курбатовым и управляющим директором ВХЛ Кириллом Пафифовым по вопросу развития хоккея на территории региона.
Депутату Липецкого облсовета Михаилу Захарову заочно предъявлено обвинение в хищении денежных средств более 1,5 тысяч участников долевого строительства.
В убийстве тамбовчанина подозревается житель Смоленской области, который оставил на месте преступления свой паспорт. Ночью 17 февраля в поселке Полевой Кирсановского района обнаружено тело 66-летнего пенсионера.
В Австрийском Зеефельде с 19 февраля по 3 марта пройдет Чемпионат мира по лыжным видам спорта. В состав сборной России вошли 24 спортсмена: 12 женщин и 12 мужчин.
Тамбовская область потеряла шесть мест в рейтинге регионов по качеству жизни. Лидируют в рейтинге Москва и Санкт-Петербург.
В Тамбове 16 февраля на улице Гагарина водитель автомобиля «Nissan Primera» при повороте налево, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением мужчины 1961 года рождения.
Вклады жителей Тамбовской области за 2018 год увеличились на 8,4% и составили 96,8 млрд рублей. В структуре депозитов населения традиционно преобладают рублевые вклады, доля которых составила 94,2%.
В прошедшие выходные на девятом этаже в многоквартирном доме в Тамбове на ул. Рылеева произошел пожар.
В администрации Тамбовской области прорабатывается вопрос о реализации проекта по строительству общеобразовательных учреждений на первых этажах многоквартирных домов, дети смогут учиться по месту жительства, там, где строятся новые микрорайоны.
В конце прошлого года на территории бывшей хоккейной коробки по ул. Володарского, 39 в Тамбове открыли новый сквер, на него было потрачено 4,5 миллиона рублей.