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Здание бывшего кинотеатра «Родина» сносить не будут
Сегодня, 07:59
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В конце прошлого года в тамбовском сегменте социальных сетей появилась информация, что собственник здания бывшего кинотеатра «Родина» планирует снести монументальное сооружение. Но законных оснований для данных действий не было, поскольку здание с 2016 года имело статус выявленного объекта культурного наследия. В настоящее время эксперты признали здание кинотеатра «Родина» объектом культурного наследия регионального значения. Ранее здание принадлежало городу Тамбову.
«Эксперт считает возможным определить вид объекта как «памятник истории, памятник градостроительства и архитектуры», - отмечается в акте государственной историко-культурной экспертизы.
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