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«Свиным» и «гонконгским» гриппом заболели еще 34 жителя региона
Сегодня, 08:22
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Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечают высокие уровни заболеваемости ОРВИ и гриппом в пяти городах Тамбовской области, в том числе в Рассказово, Тамбове, Уварово, Моршанске и Жердевке.
Лишь за неделю «свиным» и «гонконгским» гриппом заболели 34 жителя региона. Большинство обратившихся в больницы по поводу ОРВИ - дети (65,7%). Гонконгский грипп - вирус «азиатского гриппа» мутировал и в 1968—1969 годы вызвал эпидемию «гонконгского гриппа».
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