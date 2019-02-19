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Любовь Павленко из Мичуринска подтвердила свой статус чемпионки России
Сегодня, 08:05
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На днях в Санкт-Петербурге состоялось молодежное первенство страны по легкой атлетике. Тамбовскую область представляла воспитанница спортивной школы из города Мичуринска Любовь Павленко, которая на дистанции 3000 метров заняла первое место. Тем самым спортсменка подтвердила свой статус чемпионки России.
По словам начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Павла Грицкова за плечами Павленко много побед и он идет только вперед.
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