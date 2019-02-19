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Жители города высказались против точечного строительства по ул. Володарского
Сегодня, 08:10
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20 февраля депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров провел встречу с жителями города Тамбова по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского многоквартирного дома. ООО «СВ-ОПТ» представило проект для размещения на квартальной территории объекта капитального строительства: одноподъездного 9-ти этажного жилого дома в самый аккурат к скверу.
Местные жители выступили категорически против данных планов, будут подготовлены письменные обращения в адрес начальника управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, а также горожане планируют принять участие в публичных слушаниях 5 марта.
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