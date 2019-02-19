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Из-за «СК «Жупиков» в Тамбове временно перекроют движение
В связи с работами по монтажу сетей водоотведения будет временно перекрыто движение транспорта на ул. Энгельса. Запрет продлится с 22 февраля по 7 марта. Работы будут проводиться ООО «Строительная компания «Жупиков», которой поручено установить временные дорожные знаки и ограничения.
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