|
На фоне бурных обсуждений в городской Думе уволен директор «Дома молодежи»
Сегодня, 08:52
Комментариев: 0
Версия для печати
Как сообщает официальный сайт администрации города Тамбова – вчера утром глава города Тамбова Сергей Чеботарев подписал постановление о расторжении трудового договора и увольнении с директором МАУ «Дом молодежи» Ильей Андреевым на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города Тамбова.
За час до публикации состоялось заседание Президиума Тамбовской городской Думы, где депутаты предложили обсудить результаты проверки КСП на заседании Думы 27 февраля с вынесением в адрес главы города Тамбова поручений (рекомендаций) в части отстранения от должности руководителей муниципальных учреждений, которые допустили в своей работе существенные нарушения.
«Могу высказать свое предположение, что решение об увольнение директора «Дома молодежи» было принято на фоне бурных обсуждений в городской Думе, мол, данное решение мотивировано позицией главы города, а не рекомендациями представительного органа. Таким образом, администрация города пошла на опережение, не дожидаясь вынесения вердикта депутатами на следующей неделе», - отмечает политолог Артем Александров.
Кстати, еще вчера после обеда в заседании комитета по бюджету и муниципальной собственности в качестве директора «Дома молодежи» принимал участие Илья Андреев и о своей отставке узнал только вечером от журналистов.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.