На фоне бурных обсуждений в городской Думе уволен директор «Дома молодежи» Комментариев: 0



За час до публикации состоялось заседание Президиума Тамбовской городской Думы, где депутаты предложили обсудить результаты проверки КСП на заседании Думы 27 февраля с вынесением в адрес главы города Тамбова поручений (рекомендаций) в части отстранения от должности руководителей муниципальных учреждений, которые допустили в своей работе существенные нарушения.



«Могу высказать свое предположение, что решение об увольнение директора «Дома молодежи» было принято на фоне бурных обсуждений в городской Думе, мол, данное решение мотивировано позицией главы города, а не рекомендациями представительного органа. Таким образом, администрация города пошла на опережение, не дожидаясь вынесения вердикта депутатами на следующей неделе», - отмечает политолог Артем Александров.



Кстати, еще вчера после обеда в заседании комитета по бюджету и муниципальной собственности в качестве директора «Дома молодежи» принимал участие Илья Андреев и о своей отставке узнал только вечером от журналистов. Как сообщает официальный сайт администрации города Тамбова – вчера утром глава города Тамбова Сергей Чеботарев подписал постановление о расторжении трудового договора и увольнении с директором МАУ «Дом молодежи» Ильей Андреевым на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города Тамбова.За час до публикации состоялось заседание Президиума Тамбовской городской Думы, где депутаты предложили обсудить результаты проверки КСП на заседании Думы 27 февраля с вынесением в адрес главы города Тамбова поручений (рекомендаций) в части отстранения от должности руководителей муниципальных учреждений, которые допустили в своей работе существенные нарушения.«Могу высказать свое предположение, что решение об увольнение директора «Дома молодежи» было принято на фоне бурных обсуждений в городской Думе, мол, данное решение мотивировано позицией главы города, а не рекомендациями представительного органа. Таким образом, администрация города пошла на опережение, не дожидаясь вынесения вердикта депутатами на следующей неделе», - отмечает политолог Артем Александров.Кстати, еще вчера после обеда в заседании комитета по бюджету и муниципальной собственности в качестве директора «Дома молодежи» принимал участие Илья Андреев и о своей отставке узнал только вечером от журналистов.



