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Три тамбовских театра получат 20 млн. рублей
Сегодня, 09:05
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В 2019 году на развитие театрального искусства Тамбовской области будет направлено более 20 млн. рублей, данные деньги пойдут Тамбовскому театру кукол, Мичуринскому драмтеатру и Тамбовскому молодёжному театру.
В частности театр кукол планирует купить микроавтобус для труппы, часть денег направят на новое оборудование, а оставшиеся – на новые спектакли. В прошлые годы тамбовские театры также получали поддержку, они обновили репертуар и технику.
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