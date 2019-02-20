|
|
Сегодня состоится масштабное рейдовое мероприятие
Сегодня сотрудники правоохранительных органов проведут масштабное рейдовое мероприятие, направленное на пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
В регионе лишь за январь зарегистрировано 7 ДТП с участием нетрезвых водителей.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В селе Карели Моршанского района погибла 16-летняя ученица 10 класса. Накануне трагедии школьница осталась ночевать у родственников в доме с печным отоплением, а утром следующего дня не проснулась.
В Тамбове с крупной партией героина задержаны двое жителей Москвы 1996 и 1995 годов рождения. Они осуществляли реализацию героина через «тайники-закладки» на территории областного центра.
В Тамбовской области 22 февраля в ДТП погибли водители ««Daewoo Nexia» и «КамАЗа».
В Тамбове 12 июня откроют памятник Валерию Ковалю.
21 февраля в Тамбове пассажирка автобуса 23-го маршрута получила перелом бедра, выходя из автобуса. Женщина 1951 года рождения выходила из автобуса на улице Чичерина и подвернула ногу.
Сегодня сотрудники правоохранительных органов проведут масштабное рейдовое мероприятие, направленное на пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
В 2019 году на развитие театрального искусства Тамбовской области будет направлено более 20 млн. рублей, данные деньги пойдут Тамбовскому театру кукол, Мичуринскому драмтеатру и Тамбовскому молодёжному театру.
Как сообщает официальный сайт администрации города Тамбова – вчера утром глава города Тамбова Сергей Чеботарев подписал постановление о расторжении трудового договора и увольнении с директором МАУ «Дом молодежи» Ильей Андреевым на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города
В Тамбове 20 февраля состоялась встреча представителей следственного комитета, государственной инспекции труда по вопросам нарушения трудового законодательства и невыплаты заработной платы. На прием обратились 40 человек.
Часы на железнодорожный вокзал Тамбова вернутся к 26 апреля. После открытия реконструированного вокзала вместо часов появилась табличка с поздравлениями от ОАО «РЖД».
В Тамбове 20 февраля в тройном ДТП пострадал 7-летний ребенок. Утром на улице Мичуринской водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, мужчина 1934 года рождения, столкнулся с движущимся впереди автомобилем Lada Kalina.
В 2018 году в Тамбовской области выдано потребительских кредитов на 41,4% больше, чем годом ранее. Банки предоставили жителям Тамбовской области кредитов на сумму свыше 60 млрд рублей.
В связи с работами по монтажу сетей водоотведения будет временно перекрыто движение транспорта на ул. Энгельса.
20 февраля депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров провел встречу с жителями города Тамбова по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского многоквартирного дома.
На днях в Санкт-Петербурге состоялось молодежное первенство страны по легкой атлетике.
Ленинский районный суд по ходатайству следствия отстранил от должности первого заместителя главы администрации Тамбова Дмитрия Алехина до завершения следственных действий.
Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечают высокие уровни заболеваемости ОРВИ и гриппом в пяти городах Тамбовской области, в том числе в Рассказово, Тамбове, Уварово, Моршанске и Жердевке.
В конце прошлого года в тамбовском сегменте социальных сетей появилась информация, что собственник здания бывшего кинотеатра «Родина» планирует снести монументальное сооружение.
В программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Тамбовской области на территории города Тамбова включен 71 многоквартирный дом.
Кирсанов признан лучшим городским округом Тамбовской области по обеспечению безопасности дорожного движения в 2018 году.
В Тамбовской области в рамках проверки боеготовности подняты по учебной тревоге "атомные" минометчики Западного военного округа. Боевые расчёты 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» отправились на учения.