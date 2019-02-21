РПЦ взялась за Степана Разина Комментариев: 0



Улицу Степана Разина планируют переименовать в границах участка от ул. Советской до Рассказовского шоссе, и присвоить ей имя Святителя Питирима, епископа Тамбовского. Основная задача рабочей группы - оперативное решение вопросов, связанных с переименованием ул. Степана Разина с учетом особой социальной значимости вопроса.



«Переименование улиц должно проводится с учетом мнения населения, а не просто по желанию того или иного заявителя, и я не вижу смысла в данном предложении, - отмечает депутат городской Думы Артем Александров. – Кроме того, любое переименование улицы это расходы, в том числе для городского бюджета». На основании протокола заседания рабочей группы по обсуждению плана совместных действий администрации Тамбовской области и Тамбовской Епархии от 13.06.2018 №3, постановлением городской администрации создана рабочая группа по переименованию улицы Степана Разина. На основании протокола уже переименовали в разрез с позицией горожан улицу Комсомольскую.Улицу Степана Разина планируют переименовать в границах участка от ул. Советской до Рассказовского шоссе, и присвоить ей имя Святителя Питирима, епископа Тамбовского. Основная задача рабочей группы - оперативное решение вопросов, связанных с переименованием ул. Степана Разина с учетом особой социальной значимости вопроса.«Переименование улиц должно проводится с учетом мнения населения, а не просто по желанию того или иного заявителя, и я не вижу смысла в данном предложении, - отмечает депутат городской Думы Артем Александров. – Кроме того, любое переименование улицы это расходы, в том числе для городского бюджета».



