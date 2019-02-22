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На федеральном телеканале вышел сюжет про бедность в Тамбове
Сегодня, 08:32
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На телеканале «ОТР» вышел сюжет про бедность и условия жизни на примере семьи из города Тамбова в рамках передачи «Отражение». Экспертом выпуска программы стала Марина Красильникова руководитель отдела уровня жизни Аналитического центра Юрия Левады («Левада-Центр»).
«Спасибо телеканалу ОТР и лично Юлии Коняхиной за сюжет. Кстати, так живут мои соседи по дому 165 "А". Интересно, хватит ли у них денег на отделку квартиры после переселения в такие же условия или в новостройку? Или 25-летней безработной Кате нужно из полуразвалившейся квартиры перевезти больную мать и бабушку в такую же полуразвалившуюся только потому, что кому-то очень надо?
Либо происходящее, действительно, отражает позицию органов исполнительной власти Тамбовской области в отношении жилищных прав граждан?», - пишет на своей странице в социальной сети facebook Алексей Невзоров.
Приводим вам сюжет из передачи про Тамбов, с полной версией выпуска вы можете ознакомиться по ссылке на сайте телеканала «ОТР».
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