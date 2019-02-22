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Размер зарплаты у работников образования ниже на 17,5% среднеобластного уровня
Сегодня, 08:49
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В 2018 году по сравнению с 2017 годом реальные денежные доходы на душу населения, по предварительным данным, снизились на 1,8%, - сообщает Тамбовстат. В 2018 г. среднемесячная номинальная начисленная оплата труда одного работающего на предприятиях и в организациях области по полному кругу, по оценке, составила 26450,8 рублей.
В 2018 году у работников образования среднемесячная заработная плата составила 21815,8 рублей, в области здравоохранения и предоставления социальных услуг – 25473,8 рублей, что, соответственно, на 17,5% и 3,7% ниже среднеобластного уровня.
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