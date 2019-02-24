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Весной пройдут довыборы в областную Думу
Вчера, 14:04
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Избирательная комиссия Тамбовской области назначила дату дополнительных выборов депутата Тамбовской областной думы по Первомайскому одномандатному избирательному округу. Ранее в данном округе был депутатом Таймураз Габуев, который скоропостижно скончался. Выборы назначены на 26 мая этого года, ранее планировали провести в сентябре.
«Округ остался без депутата. Избирательная комиссия области в течение года обязана назначить и провести выборы, дабы представительство в главном законодательном органе региона не было нарушено», - заявил Андрей Офицеров.
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