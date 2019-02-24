В Тамбовском районе в ДТП пострадали три человека 0 В Тамбовском районе водитель автомобиля ВАЗ-21104, девятнадцатилетний парень, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с ВАЗ-211440. В результате ДТП три человека были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

Сколько ещё сможет Тамбовщина? 0 Давайте вместе проведём сравнительный анализ ключевых показателей социально-экономического развития Тамбовской области за последние 4 года.

Названы самые ржавые автомобили 0 Эксперты составили рейтинг, участниками которого стали автомобили, быстро покрывающиеся ржавчиной. Лидером «антирейтинга» стала самая популярная модель Ульяновского автозавода – УАЗ «Патриот».

ХК «Тамбов» лишился тренера 0 Главный тренер команды - Андрей Алексеевич Лунёв, а также тренеры клуба - Валерий Андреевич Олейник и Борис Петрович Стрыков - подали в отставку. Исполнять обязанности главного тренера будет тренер вратарей - Андрей Васильевич Шутов.

Экономика региона должна почувствовать отдачу от реализации нацпроекта 0 На оперативном совещании главы администрации Тамбовской области Александра Никитина детально был рассмотрен вопрос участия региона в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Тамбовская область примет участие в реализации программы Росагролизинга 0 В рамках государственной программы Росагролизинга Тамбовские сельхозпроизводители смогут обновить парк сельскохозяйственной техники.

Сенатор от Тамбовской области может стать зампредом правления «Газпрома» 0 По информации портала «Нефть и капитал» заместителем председателя правления «Газпрома», может стать член Совета Федерации Федерального Собрания России от Тамбовской области Александр Бабаков

В Тамбовской области может встать общественный транспорт 0 С 1 марта 2019 года АГНКС (единственная метановая заправка в Тамбовской области) прекращает свою работу на неопределенный срок.

Весной пройдут довыборы в областную Думу 0 Избирательная комиссия Тамбовской области назначила дату дополнительных выборов депутата Тамбовской областной думы по Первомайскому одномандатному избирательному округу.

Размер зарплаты у работников образования ниже на 17,5% среднеобластного уровня 0 В 2018 году по сравнению с 2017 годом реальные денежные доходы на душу населения, по предварительным данным, снизились на 1,8%, - сообщает Тамбовстат.

На федеральном телеканале вышел сюжет про бедность в Тамбове 0 На телеканале «ОТР» вышел сюжет про бедность и условия жизни на примере семьи из города Тамбова в рамках передачи «Отражение».

В Тамбове отдали дань памяти военнослужащим 0 Вчера в Тамбове на территории Воздвиженского кладбища отдали дань памяти военнослужащим, которые погибли в военных конфликтах.

На территории строящегося детского сада произошел пожар 0 Как сообщает портал «Новый Тамбов» на территории строящегося детского сада на улице Селезневская в северной части города Тамбова в субботу поздно вечером произошел пожар.

В Котовском лыжном марафоне примут участие почти 200 лыжников 0 В Котовске 24 февраля пройдет лыжный марафон, для участия в котором заявки подали почти 200 спортсменов. В котовском лыжном марафоне побегут представители Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Пензенской и Рязанской областей.

Тамбовские власти ликвидировали учебное заведение, открытое по указу Николая II 0 Поселок Чакино в Ржаксинском районе Тамбовской области доживает последние годы. Пожилые люди уходят из жизни, а молодежи нет. Символ запустения всего Ржаксинского района - это Чакинский аграрный техникум, который был закрыт в 2013 году.

Тамбовские деревянные дома участвуют в конкурсе красоты 0 Тамбовчане смогут принять участие в конкурсе "Деревянная сказка России". Организаторы хотят простимулировать демонстрацию лучших образцов деревянного зодчества, расположенных на территории Тамбовской области.

РПЦ взялась за Степана Разина 0 На основании протокола заседания рабочей группы по обсуждению плана совместных действий администрации Тамбовской области и Тамбовской Епархии от 13.06.2018 №3, постановлением городской администрации создана рабочая группа по переименованию улицы Степана Разина.

В Моршанском районе погибла 16-летняя школьница 0 В селе Карели Моршанского района погибла 16-летняя ученица 10 класса. Накануне трагедии школьница осталась ночевать у родственников в доме с печным отоплением, а утром следующего дня не проснулась.

Москвичи хотят продавать героин в Тамбове 0 В Тамбове с крупной партией героина задержаны двое жителей Москвы 1996 и 1995 годов рождения. Они осуществляли реализацию героина через «тайники-закладки» на территории областного центра.

Фото с места гибели двух водителей в Сампурском районе 0 В Тамбовской области 22 февраля в ДТП погибли водители ««Daewoo Nexia» и «КамАЗа».