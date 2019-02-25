Силовики заинтересовались расследованием ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Комментариев: 0



В частности в адрес руководителя «ГУП РК Крымавтодор» Дмитрия Кривенко, ранее возглавлявшего коммерческие фирмы, было направлено письмо, которое пока что остается без ответа со следующими вопросами:



- планируете ли Вы как учредитель и руководитель вышеперечисленных Обществ погашать задолженность перед контрагентами?



- как Вы можете пояснить ситуацию о подложности (фальсификации) подписей руководителя Базановой Л.А. на всех документах, представленных Щербининой И.В. с целью искусственного создания задолженности ООО «Инждорстрой» перед кредитором ООО «МостСервис», хищения денежных средств из конкурсной массы ООО «Инждорстрой» в пользу ООО «МостСервис» и руководства ООО «Инждорстрой» Кривенко Л.А. и Кривенко Д.А.



- как Вы можете пояснить ситуацию по банкротству ООО «Инждорстрой» в части обналичивания Вами в свою пользу простого векселя ВФ-6065 на сумму 14 млн. руб.



За то этими вопросами заинтересовались представители правоохранительных органов республики Крым, которые в настоящее время поддерживают контакт с Владимиром Гавриловым. Кстати, вместе с бывшим челябинским губернатором Михаилом Юревичем депутата государственной Думы обвиняют в получении взяток от дорожно-строительных предприятий. Озвучена невероятная сумма взяток — 3,4 млрд рублей. Юревич уехал за границу, а депутат Белоусов под следствием. В период с 2015 - 2017 гг. - заместителем начальника управления ФКУ Упрдор «Южный Урал» Федерального дорожного агентства был Дмитрий Кривенко. 26 февраля под председательством Владимира Гаврилова состоялось очередное заседание ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей. Участники встречи обсудили реализацию плана действий в защиту интересов пострадавших предпринимателей в сфере дорожного строительства.В частности в адрес руководителя «ГУП РК Крымавтодор» Дмитрия Кривенко, ранее возглавлявшего коммерческие фирмы, было направлено письмо, которое пока что остается без ответа со следующими вопросами:- планируете ли Вы как учредитель и руководитель вышеперечисленных Обществ погашать задолженность перед контрагентами?- как Вы можете пояснить ситуацию о подложности (фальсификации) подписей руководителя Базановой Л.А. на всех документах, представленных Щербининой И.В. с целью искусственного создания задолженности ООО «Инждорстрой» перед кредитором ООО «МостСервис», хищения денежных средств из конкурсной массы ООО «Инждорстрой» в пользу ООО «МостСервис» и руководства ООО «Инждорстрой» Кривенко Л.А. и Кривенко Д.А.- как Вы можете пояснить ситуацию по банкротству ООО «Инждорстрой» в части обналичивания Вами в свою пользу простого векселя ВФ-6065 на сумму 14 млн. руб.За то этими вопросами заинтересовались представители правоохранительных органов республики Крым, которые в настоящее время поддерживают контакт с Владимиром Гавриловым. Кстати, вместе с бывшим челябинским губернатором Михаилом Юревичем депутата государственной Думы обвиняют в получении взяток от дорожно-строительных предприятий. Озвучена невероятная сумма взяток — 3,4 млрд рублей. Юревич уехал за границу, а депутат Белоусов под следствием. В период с 2015 - 2017 гг. - заместителем начальника управления ФКУ Упрдор «Южный Урал» Федерального дорожного агентства был Дмитрий Кривенко.



