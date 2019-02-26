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Жители Тамбова выступили против переименования улицы Степана Разина
Вчера, 20:48
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27 февраля жители города Тамбова на собрании выступили против переименования улицы Степана Разина в ул. Святителя Питирима, епископа Тамбовского. Данное намерение реализуется на основании протокола заседания рабочей группы по обсуждению плана совместных действий администрации Тамбовской области и Тамбовской Епархии от 13.06.2018 №3, постановлением городской администрации уже создана рабочая группа по переименованию улицы Степана Разина.
«Спасибо горожанам, что вышли на улицу, собрали более сотни подписей. После такого массового мероприятия властям и служителям религиозного культа нужно крепко задуматься об ошибочности своих действий и пересмотреть их. Прежде всего нужно спросить у граждан желают ли они таких изменений и лишь потом принимать какие-либо решения», - отметил по итогам встречи депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
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