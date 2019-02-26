В Тамбове девочка чуть не погибла на перекрестке 0 В Тамбове 27 февраля на улице Мичуринская водитель автомобиля «Фиат Альбеа» сбил девочку 2005 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на перекрестке.

Бюджет Тамбовской области увеличили почти на 5 млрд. рублей 0 На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли решение об увеличении размера бюджета региона на 4,7 млрд. рублей.

Генпрокуратура поручила СК проверить заявление Александра Никитина 0 Как сообщает центральный сайт политической партии «Яблоко» генеральная прокуратура РФ поручила Следственному комитету Российской Федерации проверить действия главы администрации Тамбовской области Александра Никитина по заявлению Центра антикоррупционной политики о вмешательстве в прокурорский

Жители Тамбова выступили против переименования улицы Степана Разина 0 27 февраля жители города Тамбова на собрании выступили против переименования улицы Степана Разина в ул. Святителя Питирима, епископа Тамбовского.

В Мичуринске злоумышленники совершили разбойное нападение ради алкоголя 0 Сотрудники росгвардии раскрыли разбойное нападение с целью кражи алкогольной продукции в городе Мичуринске. На улице Колхозная сработала тревожная сигнализация, на место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Силовики заинтересовались расследованием ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей 0 26 февраля под председательством Владимира Гаврилова состоялось очередное заседание ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей.

В Тамбовском районе в ДТП пострадали три человека 0 В Тамбовском районе водитель автомобиля ВАЗ-21104, девятнадцатилетний парень, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с ВАЗ-211440. В результате ДТП три человека были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

Сколько ещё сможет Тамбовщина? 0 Давайте вместе проведём сравнительный анализ ключевых показателей социально-экономического развития Тамбовской области за последние 4 года.

Названы самые ржавые автомобили 0 Эксперты составили рейтинг, участниками которого стали автомобили, быстро покрывающиеся ржавчиной. Лидером «антирейтинга» стала самая популярная модель Ульяновского автозавода – УАЗ «Патриот».

ХК «Тамбов» лишился тренера 0 Главный тренер команды - Андрей Алексеевич Лунёв, а также тренеры клуба - Валерий Андреевич Олейник и Борис Петрович Стрыков - подали в отставку. Исполнять обязанности главного тренера будет тренер вратарей - Андрей Васильевич Шутов.

Экономика региона должна почувствовать отдачу от реализации нацпроекта 0 На оперативном совещании главы администрации Тамбовской области Александра Никитина детально был рассмотрен вопрос участия региона в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Тамбовская область примет участие в реализации программы Росагролизинга 0 В рамках государственной программы Росагролизинга Тамбовские сельхозпроизводители смогут обновить парк сельскохозяйственной техники.

Сенатор от Тамбовской области может стать зампредом правления «Газпрома» 0 По информации портала «Нефть и капитал» заместителем председателя правления «Газпрома», может стать член Совета Федерации Федерального Собрания России от Тамбовской области Александр Бабаков

В Тамбовской области может встать общественный транспорт 0 С 1 марта 2019 года АГНКС (единственная метановая заправка в Тамбовской области) прекращает свою работу на неопределенный срок.

Весной пройдут довыборы в областную Думу 0 Избирательная комиссия Тамбовской области назначила дату дополнительных выборов депутата Тамбовской областной думы по Первомайскому одномандатному избирательному округу.

Размер зарплаты у работников образования ниже на 17,5% среднеобластного уровня 0 В 2018 году по сравнению с 2017 годом реальные денежные доходы на душу населения, по предварительным данным, снизились на 1,8%, - сообщает Тамбовстат.

На федеральном телеканале вышел сюжет про бедность в Тамбове 0 На телеканале «ОТР» вышел сюжет про бедность и условия жизни на примере семьи из города Тамбова в рамках передачи «Отражение».

В Тамбове отдали дань памяти военнослужащим 0 Вчера в Тамбове на территории Воздвиженского кладбища отдали дань памяти военнослужащим, которые погибли в военных конфликтах.

На территории строящегося детского сада произошел пожар 0 Как сообщает портал «Новый Тамбов» на территории строящегося детского сада на улице Селезневская в северной части города Тамбова в субботу поздно вечером произошел пожар.

В Котовском лыжном марафоне примут участие почти 200 лыжников 0 В Котовске 24 февраля пройдет лыжный марафон, для участия в котором заявки подали почти 200 спортсменов. В котовском лыжном марафоне побегут представители Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Пензенской и Рязанской областей.