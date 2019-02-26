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Генпрокуратура поручила СК проверить заявление Александра Никитина
Сегодня, 07:51
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Как сообщает центральный сайт политической партии «Яблоко» генеральная прокуратура РФ поручила Следственному комитету Российской Федерации проверить действия главы администрации Тамбовской области Александра Никитина по заявлению Центра антикоррупционной политики о вмешательстве в прокурорский надзор.
Поводом для разбирательства послужила ситуация вокруг уголовного дела о клевете в отношении губернатора, когда Александр Никитин на коллегии прокуратуры области попросил прокурора «согласовать» передачу в суд дела о клевете на него.
В заявлении Центр антикоррупционной политики просит проверить действия Александра Никитина на нарушение статьи 5 ФЗ «О прокуратуре» и преступления по части 2 статьи 294 УК РФ.
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