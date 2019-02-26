Взаимоотношения между городской Думой и администрацией обостряются Комментариев: 0



«Я сейчас беру на себя ответственность, я ничего не боюсь: ни писем, ни статей. Мы сейчас вскрыли коррупцию чистой воды. Это мое личное громкое мнение, но Сергею Владимировичу надо пересмотреть свою работу и деятельность или написать заявление и уйти с этой должности, чтобы у нас не было коррупции», - заявила Марина Подгорнова в адрес заместителя главы администрации города Сергея Кузнецова, который курирует учреждения, где выявлены нарушения.



В ответ на подобные выпады Сергей Кузнецов пояснил, что контрольный комитет администрации города выявил нарушения и принял меры, в том числе направил документы в правоохранительные органы. При этом надо отметить, что основные нарушения в «Доме молодежи» касаются периода еще 2015 года, когда был другой руководитель учреждения и администрации города Тамбова. По мнению политологов подобная ситуация демонстрирует обострение взаимоотношений между руководством администрации города и Тамбовской городской Думой. Накануне состоялось 53-е очередное заседание Тамбовской городской Думы Тамбовской области. Депутаты рассмотрели 15 вопросов. Особенно активно депутаты обсуждали результаты проверок контрольно-счетной палаты города Тамбова в отношении муниципального учреждения «Дома молодежи». По мнению первого заместителя председателя Тамбовской городской Думы Марины Подгорновой в городе твориться безобразие, а работники администрации города не должным образом занимаются своей работой.«Я сейчас беру на себя ответственность, я ничего не боюсь: ни писем, ни статей. Мы сейчас вскрыли коррупцию чистой воды. Это мое личное громкое мнение, но Сергею Владимировичу надо пересмотреть свою работу и деятельность или написать заявление и уйти с этой должности, чтобы у нас не было коррупции», - заявила Марина Подгорнова в адрес заместителя главы администрации города Сергея Кузнецова, который курирует учреждения, где выявлены нарушения.В ответ на подобные выпады Сергей Кузнецов пояснил, что контрольный комитет администрации города выявил нарушения и принял меры, в том числе направил документы в правоохранительные органы. При этом надо отметить, что основные нарушения в «Доме молодежи» касаются периода еще 2015 года, когда был другой руководитель учреждения и администрации города Тамбова. По мнению политологов подобная ситуация демонстрирует обострение взаимоотношений между руководством администрации города и Тамбовской городской Думой.



