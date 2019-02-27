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В Мичуринском районе построят детский сад на 50 детей
Сегодня, 12:53
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В Мичуринском районе в селе Старое Хмелевое ведется строительство детского сада на три группы всего на 50 мест. Он станет здоровьесберегающей образовательной площадкой, где будет обеспечено полноценное развитие малышей от двух месяцев до трех лет.
Как пояснили в управлении образования и науки Тамбовской области, при организации питания детей первого года жизни будет особый акцент делаться на грудное вскармливание. В регионе до конца 2021 года планируют полностью решить проблему с яслями.
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