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Тамбовские ученые разработают мобильное приложение для аграриев
Сегодня, 08:03
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В Мичуринске продолжается межрегиональная конференция по формированию сквозной научно-производственной кооперации, в которой приняли участие представители регионов ЦФО. В мероприятии принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, который поставил задачу разработать мобильное приложение для аграриев в рамках программы цифровизации сельского хозяйства. К взаимодействию также планируется привлекать студентов аграрных вузов.
«До конца 2019 года мы презентуем на всех уровнях новую цифровую платформу для АПК - это наш флагманский проект, который является ярким примером сквозной научно- производственной кооперации, лежащей в основе нацпроекта «Наука»», - заявил Александр Никитин.
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