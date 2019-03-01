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Администрация города Тамбова поставила на место депутатов

Вчера, 19:30
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Как мы уже писали ранее взаимоотношения между городской Думой и администрацией города обостряются. На последнем заседании городской Думы депутаты активно обсуждали результаты проверок контрольно-счетной палаты города Тамбова в отношении муниципального учреждения «Дома молодежи». Первый заместитель председателя Тамбовской городской Думы Марина Подгорнова обрушилась с критикой не только в адрес бывшего руководства «Дома молодежи», где работала ее дочь, но и в адрес руководителей администрации города.

Реакция администрации не заставила себя долго ждать. «На этом фоне громкие заявления, прозвучавшие в последние дни по поводу недостаточности внутреннего финансового контроля, проводимого администрацией города, выглядят несдержанной эмоциональной реакцией, которая помимо прочего может быть связана и с личной заинтересованностью самих заявителей. Предъявление публичных обвинений без соответствующего решения правоохранительных органов является недопустимым и также находится за гранью закона», - заявили в администрации города Тамбова.
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