Артем Александров: «Мы защитим сквер от точечной застройки» Комментариев: 0



По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который первый занялся данной темой, исход борьбы будет в интересах горожан. «Мы защитим сквер от точечной застройки, жители категорически против данных планов».



«Я против строительства дома на нашей улице. У нас и так места нет, машины паркуются где придется, а тут еще один дом хотят воткнуть. Нам уже пытались дом этот навязать, мы тогда не дали и сейчас не дадим», - считает житель улицы Владислав Мельник. 5 марта в 16.00 в помещении по ул. К. Маркса, д. 146/11 пройдут публичные слушания по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского многоквартирного дома. ООО «СВ-ОПТ» представило для размещения на квартальной территории проект объекта капитального строительства: одноподъездного 9-этажного жилого дома, в самый аккурат к скверу.По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который первый занялся данной темой, исход борьбы будет в интересах горожан. «Мы защитим сквер от точечной застройки, жители категорически против данных планов».«Я против строительства дома на нашей улице. У нас и так места нет, машины паркуются где придется, а тут еще один дом хотят воткнуть. Нам уже пытались дом этот навязать, мы тогда не дали и сейчас не дадим», - считает житель улицы Владислав Мельник.



