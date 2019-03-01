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Областной центр может остаться без «Тамбовгортранс»
Сегодня, 07:29
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Продолжается судебное разбирательство в рамках дела о банкротстве МУП «Тамбовгортранс». Дело возбуждено по заявлению АО «Тамбовская областная сбытовая компания» в связи с просроченной задолженностью в размере 27 350 256,03 рублей.
«Тамбовгортранс» занимается пассажирскими перевозками в Тамбове, в том числе и по оставшимся в городе троллейбусным маршрутам. Предприятие принадлежит администрации города. В случаи признания унитарного предприятия банкротом Тамбов может лишиться ключевого перевозчика.
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