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Депутаты ограничили право талантливой молодежи на получение стипендий

Сегодня, 09:02
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Депутаты ограничили право талантливой молодежи на получение стипендийНа последнем заседании представительного органа депутаты рассмотрели ряд изменений в решение Тамбовской городской Думы «О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов». В частности были установлены ограничения для повторного присуждения стипендий и премий обучающимся.

«Ежегодно на рассмотрение Комиссии по именным стипендиям и единовременным премиям городского округа – город Тамбов поступает сотни материалов от талантливых молодых людей. Конечно же, мы не хотим никого ограничивать, но данная мера позволит более широкому кругу ребят получать денежные поощрения», - отметила первый заместитель председателя Тамбовской городской Думы Тамбовской области Марина Подгорнова.

Не все были согласны с подобной постановкой вопроса. «Сейчас мы можем отметить выдающегося представителя учащейся молодежи, к примеру, в 2019 году стипендией за победу во всероссийской олимпиаде, а если молодой человек или девушка добилась успехов в другой сфере, допустим в спорте, то почему мы не можем отметить стипендией за другое направление в следующем году.

Таким образом, мы вносим свой вклад в мотивирование подрастающего поколения. И если уж речь зашла про предоставление данных наград более широкому кругу обучающихся, то нужно вносить не ограничения, как предлагают сделать, а расширять количество премий и стипендий», - заявил на заседании Думы депутат Артем Александров, который не согласился с проектом решения.

Фото – Тамбовская городская Дума
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Депутаты ограничили право талантливой молодежи на получение стипендий

Сегодня, 09:02
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На последнем заседании представительного органа депутаты рассмотрели ряд изменений в решение Тамбовской городской Думы «О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов».

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