В ситуации с «Домом молодежи» появляются новые подробности 0 Директор «Дома молодежи» Илья Андреев, которого уволили с должности на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города Тамбова, считает, что предъявленные ему обвинения в нарушениях не соответствуют реальному положению дел.

Тамбовские онкологи теперь могут проводить радикальные операции 0 Более 15 млн. бюджетных средств будет направлено на проведение в Тамбовской области радикальных расширенных операций при злокачественных опухолях на желудке и кишечнике.

В Тамбове откроется выставка тамбовских художников «Образ женщины» 0 Завтра в Тамбове в преддверии международного женского дня в выставочном зале Тамбовского регионального отделения «Союз художников России» откроется выставка художников «Образ женщины».

Депутаты ограничили право талантливой молодежи на получение стипендий 0 На последнем заседании представительного органа депутаты рассмотрели ряд изменений в решение Тамбовской городской Думы «О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов».

Областной центр может остаться без «Тамбовгортранс» 0 Продолжается судебное разбирательство в рамках дела о банкротстве МУП «Тамбовгортранс». Дело возбуждено по заявлению АО «Тамбовская областная сбытовая компания» в связи с просроченной задолженностью в размере 27 350 256,03 рублей.

В Тамбове проходит дизайн-фестиваль «Everfest» 0 В эти выходные на базе библиотеки имени А.С. Пушкина в Тамбове проходит дизайн-фестиваль «Everfest».

Артем Александров: «Мы защитим сквер от точечной застройки» 0 5 марта в 16.00 в помещении по ул. К. Маркса, д. 146/11 пройдут публичные слушания по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского многоквартирного дома. ООО «СВ-ОПТ» представило для размещения на квартальной территории проект объекта капитального строительства:

Администрация города Тамбова поставила на место депутатов 0 Как мы уже писали ранее взаимоотношения между городской Думой и администрацией города обостряются.

Счетная палата нашла в регионе вопиющий пример социального неравенства 0 Счетная палата России обнаружила вопиющие примеры социального неравенства в Тамбовской области и в других регионах страны в сфере обеспечения россиян бесплатными лекарствами и оказания медицинской помощи.

В результате пожаров погибло 12 человек 0 По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории региона в январе 2019 г. зарегистрировано 99 пожаров, что на 20,7% больше января 2018 г.

Тамбовские ученые разработают мобильное приложение для аграриев 0 В Мичуринске продолжается межрегиональная конференция по формированию сквозной научно-производственной кооперации, в которой приняли участие представители регионов ЦФО.

В Кирсанове прошла массовая протестная акция 0 1 марта жители города Кирсанова и Кирсановского района вышли на улицу, чтобы заявить свою позицию по актуальным вопросам, которые волнуют каждого – новая система оборота отходов, рост цен и тарифов, отсутствие рабочих мест.

В Мичуринском районе построят детский сад на 50 детей 0 В Мичуринском районе в селе Старое Хмелевое ведется строительство детского сада на три группы всего на 50 мест.

Акции Александра Никитина на бирже губернаторов пошли в рост 0 Как сообщает официальный портал администрации Тамбовской области по итогам февраля глава администрации области Александр Никитин укрепил политические акции в рейтинге «Биржа губернаторов».

В Мичуринском районе произошло массовое ДТП со смертельным исходом 0 Накануне в Мичуринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств.

В Уваровском районе в ДТП погибли два человека 0 27 февраля в Уваровском районе в лобовом столкновении автомобилей Toyota Hilux и Nissan Juke погибли пассажиры Nissan Juke, мужчины 1998 и 1987 годов рождения.

Взаимоотношения между городской Думой и администрацией обостряются 0 Накануне состоялось 53-е очередное заседание Тамбовской городской Думы Тамбовской области. Депутаты рассмотрели 15 вопросов.

В Тамбове девочка чуть не погибла на перекрестке 0 В Тамбове 27 февраля на улице Мичуринская водитель автомобиля «Фиат Альбеа» сбил девочку 2005 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на перекрестке.

Бюджет Тамбовской области увеличили почти на 5 млрд. рублей 0 На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли решение об увеличении размера бюджета региона на 4,7 млрд. рублей.

Генпрокуратура поручила СК проверить заявление Александра Никитина 0 Как сообщает центральный сайт политической партии «Яблоко» генеральная прокуратура РФ поручила Следственному комитету Российской Федерации проверить действия главы администрации Тамбовской области Александра Никитина по заявлению Центра антикоррупционной политики о вмешательстве в прокурорский