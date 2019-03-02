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В Тамбове откроется выставка тамбовских художников «Образ женщины»
Сегодня, 07:41
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Завтра в Тамбове в преддверии международного женского дня в выставочном зале Тамбовского регионального отделения «Союз художников России» откроется выставка художников «Образ женщины». В экспозиции будет представлено около пятидесяти работ тамбовских авторов выполненных в различных жанрах это скульптура, графика и конечно живопись.
Гимн женской красоте, женственности и любви – таково настроение весенней экспозиции союза художников.
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