|
Тамбовские онкологи теперь могут проводить радикальные операции
Сегодня, 07:57
Комментариев: 0
Версия для печати
Более 15 млн. бюджетных средств будет направлено на проведение в Тамбовской области радикальных расширенных операций при злокачественных опухолях на желудке и кишечнике. Стоит отметить, что данная медицинская помощь не включена в базовую программу обязательного медстрахования. Ранее подобные операции проводились в федеральных клиниках.
Кроме того, в отделении химиотерапии медики переходят на новые иммунологические и таргетные (воздействующие исключительно на клетки опухоли) препараты.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.